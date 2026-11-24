Die Berliner Linksfraktion hat die Abgeordnete Emde ausgeschlossen. Die Ausschlussabstimmung führte zu einem Verlust von 43 auf 33 Mandaten und gefährdet Koalitionspläne mit SPD und Grünen.

Die Berliner Linksfraktion hat ihre Abgeordnete Emde aus der Fraktionsgemeinschaft ausgeschlossen. Bei der abschließenden Abstimmung am Dienstagnachmittag sprachen sich 33 Abgeordnete für den Ausschluss aus, während vier Stimmentgegenstanden und sechs sich der Stimme enthielten. Dieses Ergebnis bedeutet eine erhebliche strukturelle Veränderung im Berliner Landesparlament, da die Fraktion künftig nur noch aus 43 Abgeordneten besteht. Die politische Relevanz dieses Schritts liegt in der direkten Auswirkung auf mögliche Koalitionsberechnungen, da die Mehrheit eines potenziellen Bündnisses aus Linken, SPD und Grüne n nun auf lediglich 13 Stimmen schrumpft.

Gründe und Ablauf des Ausschlussverfahrens

Der formale Antrag auf Ausschluss von Emde wurde vom Fraktionsvorstand, angeführt von der Spitzenkandidatin Elif Eralp, bereits vor zwei Wochen eingereicht. Der Grund für diesen Schritt war ein eskalierender Konflikt um die Haltung der Abgeordneten zu antisemitischen Tendenzen und der Existenz Israels. Mitte Oktober hatte Emde eine Erklärung gegen Antisemitismus unterzeichnet, jedoch später öffentlich den Wert dieses Dokuments infrage gestellt. Sie bezeichnete die Unterschrift unter das Papier als sogenannten "Bekenntniszwang" und bezog diese Position in einem auf Instagram veröffentlichten Video.

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In diesem Video stellte Emde explizit das Existenzrecht Israels infrage. Diese Aussage führte dazu, dass der Fraktionsvorstand die Entscheidung traf, es gebe keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr mit ihr. Die Konsequenzen dieser Erklärung waren sofort spürbar, da Emde daraufhin eine wiederholte Forderung nach einer Entschuldigung ihrerseits kategorisch ablehnte. Sie erklärte klar, dass sie keine ihrer getroffenen Aussagen zurücknehmen werde, was die Spannungen innerhalb der Gruppe weiter verschärfte.

Positionen der betroffenen Akteure und politischer Druck

Emde steht in ihrer Verteidigung isoliert da und weist auch externe Forderungen zurück. Der Landesvorstand der Partei hatte sie zuvor aufgefordert, ihr direkt gewonnene Mandat im Bezirk Neukölln niederzulegen. Diese Aufforderung lehnte sie ebenfalls ab und behält ihr Parlamentssitz bei. Ihre Haltung spiegelt eine tiefere Distanzierung von der parteiinternen Linie wider, die sie bereits im Vorfeld des Ausschlussverfahrens durch kritische Äußerungen verdeutlicht hatte.

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Innerhalb der politischen Landschaft Berlins ist Emde als Kritikerin der eigenen Partei bekannt. Bereits während des Wahlkampfes hatte sie eine Regierungsbeteiligung der Linken ausgeschlossen. Jüngst gab sie zu Protokoll, dass sie "Zweifel" an den wichtigsten Vorhaben ihrer Partei hege. Insbesondere die strategische Ausrichtung, Berlin wieder bezahlbar zu machen, steht in ihrem Blickwinkel in der Kritik. Diese internen Widersprüche haben dazu geführt, dass die Fraktionsführung den Schritt des Ausschlusses als notwendigen Schutz der parteipolitischen Integrität wertete.

Auswirkungen auf Koalitionsverhandlungen und nächste Schritte

Der Ausschluss ist nicht nur ein intern-parteispezifisches Ereignis, sondern hat massive Auswirkungen auf die Bildung einer neuen Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Sowohl die SPD als auch die Grünen hatten sich im Vorfeld eindeutig positioniert und ausgeschlossen, einer Koalitionsregierung beizutreten, solange Emde Teil der Linksfraktion ist. Durch die heutige Abstimmung hat sich die mathematische Basis für ein Bündnis dieser drei Parteien verändert, da die verbliebene Anzahl der linken Abgeordneten reduziert ist.

Die politische Folge ist, dass die Mehrheit für ein solches Dreierbündnis nun enger wird und nur noch 13 Stimmen beträgt. Dies stellt die Verhandlungsmacht und die Stabilität zukünftiger Regierungspläne unter Druck. Der am Dienstag in einer geschlossenen Sitzung abgestimmte Ausschluss hat somit die politische Landschaft in Berlin nachhaltig verändert. Die weiteren Entwicklungen werden maßgeblich davon abhängen, wie die verbliebenen Fraktionsmitglieder und die Koalitionspartner die neue mathematische Realität verarbeiten und ob es gelingt, die notwendige Mehrheit für die Besetzung politischer Ämter zu gewährleisten.