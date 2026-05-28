Linkspartei fordert Wahlrecht für Ausländer

Die Linkspartei fordert das Wahlrecht für Ausländer, die mindestens fünf Jahre in Deutschland leben. Die andere Parteien reagieren teils mit Entsetzen auf den Vorschlag.

Die Linkspartei fordert das Wahlrecht für Ausländer , die mindestens fünf Jahre in Deutschland leben. Die deutsche Staatsbürgerschaft komme mit Rechten und Pflichten und nicht mit bloßem Aufenthalt.

Die anderen Parteien reagieren teils mit Entsetzen auf den Vorschlag. Die CSU und die CDU lehnen den Vorstoß ab und bezeichnen ihn als blanken Unsinn. Die AfD sieht den Vorschlag als eine linkentypische Schnapsidee und sagt, wer über die politischen Geschicke Deutschlands mitentscheiden will, muss deutscher Staatsbürger sein. Die Grünen hingegen zeigen Sympathien für die Idee und sagen, wer hier lebt, arbeitet und Teil dieser Gesellschaft geworden ist, darf politisch nicht dauerhaft außen vor bleiben.

Das Bundesverfassungsgericht entschied 1990 eindeutig, dass das Wahlrecht grundsätzlich deutschen Staatsbürgern vorbehalten ist. Eine einfache Gesetzesänderung, wie sie von den Linken gefordert wird, dürfte also nicht ausreichen. Die Linken machen das Wahlrecht damit zu einer beliebigen Verfügungsmasse und ignorieren das Grundgesetz. Die Linken argumentieren, dass Ausländer, die in Deutschland leben, arbeiten und Steuern zahlen, auch politisch mitentscheiden dürfen sollten





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