Linkspartei fordert Wahlrecht für Ausländer nach fünf Jahren Aufenthalt

Die Bundestagsfraktion der Linken will das Wahlrecht für alle Ausländer, die mindestens fünf Jahre in Deutschland leben, auf allen Ebenen einführen. Der Vorstoß stößt an verfassungsrechtliche Grenzen und erfordert eine Grundgesetzänderung mit Zweidrittelmehrheit.

Die Linkspartei hat einen Vorstoß angekündigt, der das Wahlrecht in Deutschland grundlegend verändern würde. In einem Antrag der Bundestagsfraktion wird das Wahlrecht für alle Ausländer gefordert, die mindestens fünf Jahre in Deutschland leben.

Diese Regelung soll für Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen gelten. Die Forderung kollidiert direkt mit einem langjährigen Grundsatz des Bundesverfassungsgerichts, das das aktive Wahlrecht auf Bundes- und Landesebene klar an die deutsche Staatsbürgerschaft bindet. Die Fraktionsvorsitzenden Heidi Reichinnek und Sören Pellmann argumentieren, dass ausländische Mitbewohner, die seit Jahren arbeiten, Steuern zahlen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, ausgeschlossen seien von der politischen Mitbestimmung. Im Durchschnitt lebte die ausländische Wohnbevölkerung nach Angaben der Partei seit 15 Jahren in Deutschland.

Das Bundesverfassungsgericht hatte 1990 entschieden, dass die Staatsgewalt vom deutschen Volk ausgehe und somit das Wahlrecht deutschen Staatsbürgern vorbehalten bleibe. Ein einfacher Bundestagsantrag, wie ihn die Linke nun einbringt, wäre nach dieser Rechtsprechung kaum durchsetzbar und würde vermutlich erneut vor dem Verfassungsgericht scheitern. Für eine tatsächliche Änderung des Grundgesetzes werden Zweidrittelmehrheiten in Bundestag und Bundesrat benötigt.

Die Linkspartei hält die bisherige Auslegung für überholt und verweist auf die Einführung des kommunalen Wahlrechts für EU-Bürger im Jahr 1992, die den Grundsatz bereits durchbrochen habe. Während 1990 noch etwa 5,5 Millionen Menschen ohne deutschen Pass in Deutschland lebten, sind es heute über 14 Millionen, darunter rund fünf Millionen EU-Bürger





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