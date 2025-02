Linnemann: Merz ist der neue Kanzler - Kritik an Ampel und AfD

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sieht Friedrich Merz nach dem RTL-Quadrell nicht nur als Wahlsieger, sondern auch als neuen Kanzler. Er kritisiert die Ampelkoalition scharf und warnt vor einer Koalition mit der AfD.

CDU -Generalsekretär Carsten Linnemann ist überzeugt, dass Friedrich Merz nicht nur der Wahlsieger des RTL-Quadrells am Sonntag war, sondern auch der neue Kanzler. Linnemann sieht Merz als Schlüsselfigur für einen Politik wechsel in Deutschland und betont, dass eine starke CDU für einen starken Kanzler notwendig sei. \Linnemann kritisierte die Ampelkoalition scharf.

Er stellte fest, dass die TV-Debatte die Unterschiede zwischen den Parteien deutlich machte und die Ampel-Politik als „sensationell“ darstellte. Während die Wähler die Leistung der Regierung hinterfragen würden, versuche die Ampel, die Situation zu verharmlosen. \Auch gegenüber der AfD-Kanzlerkandidatin Frauke Weidel übte Linnemann scharfe Kritik. Er verurteilte die Absicht, Robert Höcke in das Kabinett zu berufen und nannte ihn rassistisch. Linnemann betonte, dass Personen mit solchen Ansichten keine politische Verantwortung in Deutschland übernehmen dürften. Friedrich Merz hatte sich in der TV-Debatte ebenfalls gegen eine Koalition mit der AfD und Robert Höcke klar positioniert. Linnemann betonte, dass die CDU keine Koalition mit der SPD und den Grünen eingehen würde, um ihre migrationspolitischen Forderungen und den Fünf-Punkte-Plan von Merz umzusetzen.





