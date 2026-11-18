Linus Güther steuerte zwei Tore und zwei Vorlagen zur 4:0-Niederlage Nordirlands bei und festigt seinen Status als Union-Hoffnungsträger vor dem Bundesliga-Duell.

Linus Güther hat als 16-jähriger Offensivstar der deutschen U17-Nationalmannschaft eine beeindruckende Leistung in der EM-Qualifikation präsentiert. Der talentierte Spieler von Union Berlin überzeugte beim Spiel gegen Nordirland mit einer direkten Torvorlage, einem spektakulären Treffer und einer weiteren Assit. Seine herausragenden Auftritte im Trikot der deutschen Auswahl unterstreichen kontinuierlich sein enormes Potenzial und seinen wachsenden Einfluss im Nachwuchsleistungszentrum.

Güthers dominierende Leistung im EM-Qualifikationsspiel

Bei der 4:0-Partie gegen Nordirland wurde Linus Güther in der Halbzeitpause beim Stand von 1:0 eingewechselt und übernahm sofort die Führung mit der Kapitänsbinde am Arm. Der gebürtige Spremberger agierte auf seiner bevorzugten Position im zentralen offensiven Mittelfeld und diktierte das Spieltempo der deutschen Elf maßgeblich. Seine technische Exzellenz zeigte sich direkt nach seiner Einwechslung, als er die Basis für den zweiten Treffer legte.

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Die erste große Aktion erfolgte durch eine präzise Ecke, die Linus Güther perfekt auf Shevin Matondo legte. Matondo nutzte diese Chance in der 47. Minute und erhöhte das Ergebnis auf 2:0. Die Reaktion des jungen Spielmachers ließ nicht lange auf sich warten, da er nur kurze Zeit später selbst die Torchance verwertete. In der 57. Minute gelang ihm ein Traumtor aus 20 Metern, das er direkt in den rechten oberen Eck des Tores platzierte und damit die Führung auf 3:0 erhöhte.

Den Abschluss der persönlichen Glanzleistung bildete eine weitere Vorlage, als er in der 83. Minute Samuel Passariello mit einem Traumpass aus dem Mittelfeld bediente. Passariello nutzte diese Vorlage zum Endstand von 4:0. Diese statistische Leistung von zwei Toren und zwei direkten Vorlagen in einem einzigen Spiel unterstreicht die offensive Wucht, die Linus Güther in die deutsche U17-Elf bringt.

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Beitrag zur erfolgreichen Qualifikationsbilanz

Die individuellen Glanzlichter von Linus Güther sind eingebettet in eine durchweg erfolgreiche Phase der deutschen U17-Auswahl in der laufenden EM-Qualifikationsrunde. Bereits in den beiden vorangegangenen Spielen hatte der 16-Jährige als Linksaußen auf sich aufmerksam gemacht. Gegen Aserbaidschan erzielte er einen Treffer in einem Spiel, das mit 7:0 gewonnen wurde. In der anschließenden Begegnung gegen Litauen steuerte er eine Torvorlage zum 4:0-Erfolg bei.

Insgesamt summierte sich seine Bilanz über diese drei Duelle auf zwei persönliche Tore und drei direkte Torvorlagen. Mit diesen Leistungen trug er den größten Teil dazu bei, dass die deutsche U17 die nächste Hürde nehmen durfte. Die Quantität und Qualität seiner Beiträge waren entscheidend dafür, dass das Team im nächsten Jahr an der zweiten Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft teilnehmen darf.

Nur ein anderer Spieler in der Topscorerwertung der Qualifikation hatte eine bessere Wertung als Linus Güther erzielt. Diese Statistiken belegen, dass er zu den effektivsten Offensivspielern seiner Altersklasse gehört. Die Harmonie zwischen ihm und Bastian Assomo fiel dabei besonders auf, da die beiden Angreifer optimal ineinander griffen und aus dem starken Gefüge der deutschen U17 herausragten.

Ausblick auf das Bundesliga-Duell gegen RB Leipzig

Die positiven Impulse aus der Nationalmannschaft übertragen sich direkt auf die Vereinskarriere von Linus Güther bei Union Berlin. Der junge Hoffnungsträger sammelte mit seinen Auftritten für die U17 wertvolle Pluspunkte und tankte enorm viel Selbstvertrauen für den kommenden wichtigen Einsatz. Sein Trainer Mauro Lustrinelli wurde in der vorherigen Bundesliga-Begegnung im Stadion am Breitenweg in Freiburg bereits auf sein Potenzial aufmerksam.

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Bei dem 0:2-Auswärtsspiel in Freiburg wurde Linus Güther in der 77. Minute eingewechselt. Sein beherztes und selbstbewusstes Auftreten auf dem Platz überzeugte den Trainerstab der Eisernen nachhaltig. Diese positive Entwicklung setzt sich nun im Training und in der Voreinstimmung auf das nächste Heimspiel fort, da die mentale Stärke durch die Länderspiele gestärkt wurde.

Der nächste große Test für Linus Güther steht bereits am Samstag an der Alten Försterei an. Das Bundesligaspiel gegen den FC Union Berlin findet um 15:30 Uhr statt, wobei der Gegner der FC RB Leipzig ist. Güther hofft, die dort gezeigte Form in das Bundesligaspiel mitnehmen zu können. Bleibt er dem großen Hoffnungsträger für eine bessere Zukunft des Vereins treu, so könnte dies ein Schlüsselelement für den sportlichen Aufschwung von Union Berlin werden.