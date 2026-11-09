Linus Güther überzeugt Trainer Mauro Lustrinelli beim Debüt in Freiburg

Der 16-jährige Linus Güther liefert beim 0:2 gegen Freiburg überzeugende Minuten ab. Trainer Mauro Lustrinelli lobt den Nachwuchstalent als Hoffnungsschimmer der Eisernen.

Das erste Drittel des Jahres 2024 markiert einen Wendepunkt in der Karriere des 16-jährigen Linus Güther. Beim Drittligaspiel des 1. FC Magdeburg gegen den SC Freiburg am Wochenende zeigte der talentierte Offensivspieler, warum er aktuell als der wichtigste Hoffnungsschimmer der Eisernen gilt. Während die Mannschaft um Kapitän Oliver Burke und Michel Aebischer in Freiburg mit einer schwachen Offensive dastand und die Partie mit 0:2 verlor, stach Güther durch seine Direktheit und sein Selbstvertrauen deutlich hervor.

Trainerlob für frühe Tatkraft und Mut

Mauro Lustrinelli, der 50-jährige Cheftrainer des 1. FC Magdeburg, begründete seine Entscheidung, den Jungspieler in die Startaufstellung zu berufen, mit der konsequenten Leistung des Spielers während der Trainingswoche. Nach der Partie betonte Lustrinelli, dass Güther nicht lange überlegt habe, sondern einfach vorangegangen sei. Diese Minuten hätten dem Teenager entscheidendes Vertrauen geschenkt. Der Trainer hob hervor, dass das direkte Agieren des 16-Jährigen ein klares Zeichen seiner Reife für die professionelle Bundesliga-Szene war.

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Die Statistiken untermauern diese positive Bewertung. Nur etwa zwei Minuten vergingen zwischen der Einwechslung von Güther und seinem ersten offensiven Versuch auf das Tor. In der 77. Minute kam er für den 29-jährigen Michel Aebischer ins Spiel. Kurz darauf, in der 79. Minute, bewies er seinen Mut. Nach einem abgeblockten Schussversuch von Andrej Ilic, der ebenfalls 26 Jahre alt ist, landete der Ball vor den Füßen von Güther. Ohne zu zögern zog er ab, obwohl auch sein Versuch von der Freiburger Defensive geblockt wurde.

Vergangenheit als drittjüngster Bundesliga-Spieler

Linus Güthers Weg in die erste Mannschaft ist geprägt von früher Professionalität. Sein Bundesliga-Debüt gab er bereits im vergangenen April in Heidenheim. Mit einem Alter von 16 Jahren und drei Tagen wurde er dabei zum drittjüngsten Spieler in der Geschichte der Bundesliga. Diese historische Einordnung bleibt ein fester Bestandteil seiner biographischen Fakten, auch wenn er seit jenem Debüt nur einen weiteren Kurzeinsatz erhielt.

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Bei diesem zweiten Auftritt gegen Borussia Dortmund wechselte Trainer Lustrinelli den Jungstar in der Minute 90+3 ein. In der Zwischenzeit hat sich Güther regelmäßig im U19- und U21-Team des Vereins bewährt. Diese Spiele dienten dazu, seine Technik und sein Spielverständnis weiter zu schärfen, bevor er nun den Sprung in das Bundesligateam vollzog. Seine Leistungen in der zweiten Liga gelten als direkter Beweis dafür, dass er seine Einsatzzeit verdient hat.

Aktuelles Spiel und nächste Verpflichtungen

Das Spiel gegen Freiburg endete mit einem 0:2, was für den 1. FC Magdeburg enttäuschend war. Lediglich Oliver Burke, 29, hatte sich vor der Einwechslung von Güther an einem Tor versucht. Für Linus Güther bedeutete die Niederlage jedoch nicht, dass seine Zeit auf dem Platz vergeblich war. Er übertrug das Erlebnis direkt an seinen größten Unterstützer. Nach dem Abpfiff schenkte er sein Trikot seinem Vater Kai Noack, der extra von zu Hause nach Freiburg gereist war, um seinen Sohn zu unterstützen.

Die Aufmerksamkeit auf den Jungen hält an, doch die Verpflichtungen lassen ihm kaum Zeit zur Ruhe. Das nächste Ziel ist klar definiert: Ein fester Platz im Bundesliga-Kader des 1. FC Magdeburg. Bevor er dieses Hauptziel erreichen kann, muss er jedoch noch eine andere wichtige Aufgabe erfüllen. Noch am selben Abend des Spiels reiste Linus Güther nach Frankfurt, um sich an den Kader der U17-Nationalmannschaft anzuschließen.