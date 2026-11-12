Linus Güther: Union-Starschützling glänzt bei DFB-EM-Qualifikation

Linus Güther zeigt bei der U17-EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan eine Galavorstellung. Der 16-jährige Union-Spieler überzeugt mit Toren und Vorlagen für Deutschland.

Linus Güther hat im Alter von 16 Jahren erneut sein enormes Talent unter Beweis gestellt. Der Angreifer des 1. FC Union Berlin überzeugte in der deutschen U17 -Nationalmannschaft bei der EM-Qualifikation und festigte damit seinen Ruf als eines der größten Nachwuchshoffnungen des deutschen Fußballs. Seine Leistungen auf Vereinsebene und im Nationalteam sorgen für große Aufmerksamkeit.

Glänzender Auftritt gegen Aserbaidschan

Bei der EM-Qualifikation der deutschen U17 gegen die Auswahl von Aserbaidschan lieferte Linus Güther eine nahezu perfekte Partie ab. Das Spiel endete mit einem klaren 7:0-Sieg für die deutsche Mannschaft. Der 16-Jährige agierte auf der Position des Linksaußen und war bei fast allen gefährlichen Angriffssituationen der DFB-Elf involviert. Ein besonders hervorzuhebender Moment war sein eigenes Tor, das er zum 3:0-Ergebnis ins lange Eck schoss und als Traumeinbruch gewertet werden kann.

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Neben Güther steuerte auch der 16-jährige Bayern-Stürmer Bastian Assomo mit vier Toren einen signifikanten Teil zum Gesamterfolg bei. Dennoch galt Güther als der beste Akteur auf dem Platz. Seine technischen Fähigkeiten und seine Übersicht ließen die Gegner der aserbaidschanischen Defensive schwindelig wirken und präsentierte ihn als entscheidenden Faktor im Spielverlauf.

Trainer Lob und taktische Flexibilität

Mauro Lustrinelli, Trainer des 1. FC Union Berlin, lobte Linus Güther nach dessen Einsatz als Joker beim Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg. Der Trainer betonte, dass der Junge nicht lange überlegt habe, sondern einfach vorgegangen sei. Diese Minuten hätten ihm das nötige Vertrauen gegeben. Diese mentale Stärke setzte Güther auch in der Nationalmannschaft unter Beweis, wo er selbstbewusst agierte.

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Trotz seiner häufigen Verwendung auf der Flanke zeigt sich Güther als sehr vielseitiger Offensivspieler. Eigentlich spielt er am liebsten als Zehner, hängende Spitze oder im linken Halbraum als Achter. Seine Fähigkeit, verschiedene Rollen im Angriff zu übernehmen, macht ihn zu einem wertvollen Taktikum für die Nationaltrainer und seinen Verein.

Rekordstatistik und Titelgewinne

Die Zahlen hinter den Leistungen von Linus Güther sind beeindruckend und belegen seine herausragende Qualität. Seit seinem Debüt für die deutschen Nachwuchsteams, beginnend mit der U15 bis hin zur U17, hat er in 15 Länderspielen 12 Tore erzielt und fünf weitere Treffer vorbereitet. Diese Statistik entspricht einer beeindruckenden Quote von 1,1 Torbeteiligung pro Spiel.

Diese exzellente Bilanz verschaffte ihm im Jahr 2026 gleich zwei Topscorer-Titel. Zunächst wurde er beim Algarve Cup im Februar 2026 als bester Torschütze ausgezeichnet. Kurz darauf folgte die Auszeichnung als Topscorer beim Vier-Nationen-Turnier im Oktober desselben Jahres. Diese Erfolge untermauern seine Konsistenz auf höchstem Niveau.

Starke Leistung in der DFB-Nachwuchsrunde

Auch in der DFB-Nachwuchsrunde, Gruppe B, präsentierte sich der 16-Jährige in brutaler Form. In fünf Spielen steuerte er sechs Tore bei und bereitete vier weitere Goals vor. Dies entspricht einer enormen Rate von zwei Torbeteiligungen pro Partie. Solche Werte sind auf dieser Ebene absolut selten und zeugen von seiner Reife.

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Ein weiterer Höhepunkt seiner Vereinskarriere war der 5:1-Auswärtserfolg des 1. FC Union Berlin gegen den aktuellen Tabellenzweiten Hertha BSC. Linus Güther wurde aufgrund seiner zwei Tore und zwei Vorlagen zum "Man of the Match" gewählt. Dieser Sieg festigte nicht nur die Tabellenführung von Union, sondern auch den Status von Güther als Schlüsselspieler.

Blick nach vorn: Das erste Bundesliga-Tor

Nun richtet sich der Fokus des Nachwuchsgenerals auf sein nächstes großes persönliches Ziel: das erste Tor in der deutschen Bundesliga. Der drittjüngste Bundesliga-Profi aller Zeiten verfügt bereits über drei Profi-Einsätze. Mit der Rückkehr von der Länderspielrunde, wo die U17 am Samstag gegen Litauen und am Dienstag gegen Nordirland spielt, erwartet die Fans die nächste große Leistung.

Lustrinelli zeigte sich überzeugt, dass Güther alles geben wird, um diesen Schritt zu gehen. Die Kombination aus technischer Klasse, mentaler Stärke und einer beeindruckenden Torquote lässt große Hoffnungen aufkommen. Die Fußballwelt beobachtet die weitere Entwicklung des Union-Schützlings mit großem Interesse.