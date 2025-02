Linus Straßer auf der Suche nach WM-Gold im Slalom

Linus Straßer geht als einer der Favoriten in den WM-Slalom und hat die letzte Chance für den Deutschen Skiverband auf eine Medaille in Saalbach-Hinterglemm. Der 32-Jährige startet mit der Nummer sechs und braucht zwei Topläufe, um sich unter den starken Konkurrenten durchzusetzen.

Mit dem Slalom der Männer gehen die Weltmeisterschaften 2025 in Saalbach-Hinterglemm am Sonntag zu Ende. Für den Deutschen Skiverband ( DSV ) ist es die letzte Chance, eine Medaille aus Österreich mitzunehmen - und die Aussichten sind nicht schlecht. Linus Straßer gehört zum Kreis der Favoriten und geht mit der Startnummer sechs ins Rennen am Zwölferkogel.

Zweimal hat er den Slalom-Klassiker in Schladming gewonnen, einmal in Kitzbühel triumphiert - aber schafft es Linus Straßer auch auf der WM-Bühne zu triumphieren? Straßer braucht dort als einziger DSV-Starter zwei Topläufe, denn die Konkurrenz ist bärenstark und der Kreis der Medaillenanwärter groß. Bei der Startnummernverlosung hatte der 32-Jährige schon mal ein wenig Pech: Als Siebter der für die Vergabe maßgeblichen Rangliste hätte er auch einen Startplatz ab der Nummer eins bekommen können, bekam aber die Sechs zugelost. Nur der Schweizer Loic Meillard (#7) hatte noch weniger Glück. Der Franzose Clément Noel geht dagegen mit der Zwei direkt hinter dem starken Franzosen Clément Noel ins Rennen und hat so eine gute Ausgangsposition. Gastgeber Österreich rechnet sich mit Manuel Feller (#4) Medaillenchancen aus, Lucas Pinheiro Braathen (#12) hofft auf Edelmetall für Brasilien





