Weil KI-Sprachmodelle immer wieder nach Sicherheitslücken in einem ungenutzten Linux-Treiber suchen, wird dieser kurzerhand gestrichen.

Wenn niemand mehr einen Treiber nutzt, wohl aber KI-Sprachmodelle darin nach Sicherheitslücken suchen, wird er für die Linux-Entwickler zum Ballast. MitDie Hardware, um die es hier geht, ist älter als Linux selbst: Der VersaModular Eurocard Bus wurde im Oktober 1981 auf der Computermesse Systems in München vorgestellt.

Der unter anderem vonentwickelte parallele Bus fand vor allem in industriellen Steuerungs- und Rechnersystemen Verwendung. Seit 2022 liegt der Treiber im Staging-Bereich des Kernels, einer Art Zwischenlager für Treiber, die noch überarbeitet werden müssen oder für die sich keine Entwickler mehr finden. Einen zuständigen Maintainer gibt es für den VME-Treiber nicht mehr. Ausgerechnet große Sprachmodelle beschäftigen sich nun wieder mit dem alten Quellcode.

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Laut Linux-Entwickler Greg Kroah-Hartman überschlagen sie sich geradezu bei dem Versuch, sämtliche „Sicherheitslücken“ in einem Treiber zu finden, den niemand mehr nutze. Um nicht länger die Zeit aller Beteiligten zu verschwenden, solle der Treiber daher entfernt werden, schreibt Kroah-Hartman in deram Freitag in den Hauptentwicklungszweig des Kernels übernommen. Inklusive Dokumentation und Konfiguration entfallen damit 8.931 Zeilen aus 16 Dateien. Im Entwicklungszweig linux-next fehlte der Treiber bereits seit einiger Zeit, ohne dass daraus resultierende Probleme gemeldet worden wären.