Lion Semic wechselt zum FC Energie Cottbus - Regionalligist setzt weiter auf namhafte Verstärkungen

Der FC Energie Cottbus hat die Verpflichtung des ehemaligen Bundesligaspielers Lion Semic bekanntgegeben. Der 21-jährige Außenverteidiger kommt für ein Jahr per Leihe vom VfL Osnabrück und soll die Defensive der Lausitzer in der Regionalliga Nordost stärken. Semic durchlief die Jugend von Borussia Dortmund, debütierte in der Bundesliga und sammelte Erfahrung in der 3. Liga und in den Niederlanden. Für Energie Cottbus ist dies ein weiterer Schritt auf dem Weg zurück in den Profifußball.

In der RegionalligaNordost sorgt der FC Energie Cottbus weiterhin für Aufsehen, nicht zuletzt wegen seiner ambitionierten Personalplanung. Während andere Vereine in der Liga oft mit begrenzten Mitteln wirtschaften müssen, hat der traditionsreiche Club aus der Lausitz in diesem Sommer eine nahezu komplette Mannschaft neu zusammengestellt.

Ein weiterer interessanter Name wurde nun offiziell bekanntgegeben: Außenverteidiger Lion Semic wechselt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis vom VfL Osnabrück nach Cottbus. Der 21-jährige Abwehrspieler bringt Erfahrung aus der Bundesliga und der 3. Liga mit und soll die Defensive der Lausitzer weiter verstärken. Semic selbst zeigte sich nach der Verpflichtung motiviert und erklärte: Ich hatte sehr gute Gespräche im Vorfeld mit den Verantwortlichen, die mir direkt ein gutes Gefühl gegeben haben.

Ich freue mich auf das Jahr, auf die Aufgaben, die vor uns stehen, und darauf, die Mannschaft und den Staff kennenzulernen. Ich werde alles mit dem Team geben, um ein erfolgreiches Jahr zu haben. Diese Einstellung passt gut zur Philosophie des FC Energie, der in dieser Transferperiode nicht nur Quantität, sondern auch Qualität in den Kader geholt hat. Die Karriere des jaden Lions Semic ist bereits jetzt schon bemerkenswert vielfältig.

Mit nur 14 Jahren wechselte er in die renommierte Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund, wo er gemeinsam mit späteren Stars wie Ansgar Knauff und Youssoufa Moukoko die Jugendmannschaften durchlief. Im Jahr 2019 erreichte er mit der B-Jugend des BVB das Finale um die deutsche Meisterschaft, das gegen den 1. FC Köln, angeführt von Florian Wirtz, verloren ging. Nur drei Jahre später, 2022, gelang ihm mit den A-Junioren der Titelgewinn im Finale gegen Hertha BSC.

Noch im selben Jahr feierte Semic sein Bundesligadebüt für die Profis von Borussia Dortmund - beim 6:1-Erfolg über den VfL Wolfsburg stand er unter anderem neben Größen wie Erling Haaland, Jude Bellingham, Emre Can und Marco Reus auf dem Platz. Nach zwei Jahren Spielpraxis bei Borussia Dortmund II in der 3. Liga folgte 2023 der Wechsel zum VfL Osnabrück.

Bei den Niedersachsen kam er in der vergangenen Saison kaum zum Einsatz und wurde für die Rückrunde an den niederländischen Zweitligisten Helmond Sport ausgeliehen, um Spielzeit zu sammeln. Nach diesen Stationen in ganz Deutschland und den Niederlanden startet Semic nun erstmals im Fußball-Osten, genauer gesagt in der Regionalliga Nordost, eine neue Herausforderung. Für den FC Energie Cottbus bedeutet die Verpflichtung eines solchen Spielers ein weiteres klares Zeichen in Richtung Aufstiegsambitionen.

Der Verein, der 2023 den Regionalliga-Titel gewann und in der 3. Liga nur knapp am Klassenerhalt scheiterte, strebt nach dem direkten Wiederaufstieg in den Profibereich. Mit Semic kommt ein Spieler, der nicht nur über technische Fähigkeiten und eine intensive Defensivarbeit verfügt, sondern auch aus einer Top-Nachwuchsschule stammt und bereits Erfahrung in höheren Ligen mitbringt. Seine Vielseitigkeit auf der Außenverteidigerposition gibt Trainer Marcel Hilßner zusätzliche taktische Optionen.

Gleichzeitig ist es für Semic selbst eine Chance, bei regelmäßiger Spielzeit wieder den Weg in den Profifußball zu finden. Die Regionalliga Nordost gilt als eine der stärksten Regionalligen in Deutschland und bietet eine anspruchsvolle Plattform für Spieler, die den nächsten Schritt gehen möchten. Mit Spielern wie Semic, aber auch weiteren Neuzugängen, hat sich Energie Cottbus erneut als einer der aktivsten und ambitioniertesten Clubs der Liga präsentiert und wird von Fans und Konkurrenz gleichermaßen genau beobachtet





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Energie Cottbus Lion Semic Regionalliga Nordost Borussia Dortmund Vfl Osnabrück Leihe Außenverteidiger 3. Liga Bundesliga Helmond Sport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marcel Lotka wechselt ablösefrei zu Energie Cottbus - neue Nummer eins im TorDer 25‑jährige ehemalige BVB‑Torhüter Marcel Lotka unterschreibt bei Energie Cottbus. Nach dem Abstieg von Fortuna Düsseldorf wird er ablösefrei zum neuen Stammtorwart der 2. Liga, was einen wichtigen Schritt in der Transferstrategie der Brandenburger markiert.

Read more »

Vom Bundesliga-Retter in die Lausitz: Energie Cottbus schnappt sich Ex-Hertha-KeeperEr rettete einst Hertha BSC die Klasse, landete dann auf dem Abstellgleis in Dortmund und Düsseldorf. Jetzt unterschreibt Marcel Lotka bei Energie Cottbus.

Read more »

Rechtsverteidiger Rorig verlängert bei Energie CottbusCottbus - Energie Cottbus stattet Henry Rorig auch in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Vertrag aus. Der 26 Jahre alte Rechtsverteidiger hat sein

Read more »