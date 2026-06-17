Lionel Messi hat die Fußballwelt wieder einmal bezaubert, indem er mit einem Hattrick den Titelverteidiger- Sieg bei der WM gegen Algerien erzielte. Der 38-Jährige ist der erste Fußballer, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften zum Einsatz gekommen ist.

Die Fußball welt hat sich wieder einmal von Lionel Messi bezaubern lassen - und seine Fans auf der ganzen Welt mit. Trotz seines Hattrick s blieb er jedoch bescheiden.

Der 38-Jährige sagte nach seinem Titelverteidiger- Sieg bei der WM gegen Algerien, dass er Fußball spielen liebe und es seine Leidenschaft sei, seit er klein ist. Wenn er sich gut fühle, gebe er alles. Mit seinen WM-Toren 14, 15 und 16 zog Messi mit Miroslav Klose gleich, genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt. Der 38-Jährige ist der erste Fußballer, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften zum Einsatz gekommen ist.

Nach seinem großen Abend jubelte Messi nur verhalten, als die Fans in Kansas City ihn mit Sprechchören feierten. Er analysierte das Spiel lieber und erklärte seine Tränen nach dem 1:0 mit 'schwierigen Tagen', die er hinter sich habe, ohne dies weiter auszuführen. Der Sieg bei der WM gegen Algerien war ein wichtiger Meilenstein in seiner außergewöhnlichen Karriere. Mit diesem Sieg hat Messi gleich mehrere Meilensteine in seiner Karriere hinzugefügt.

Der Sieg war ein wichtiger Schritt in seiner Karriere und hat ihm gleich mehrere Meilensteine hinzugefügt. Der 38-Jährige ist ein wichtiger Teil der Fußballwelt und seine Karriere ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Fußballs





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lionel Messi Fußball WM Algerien Hattrick

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lebende WM-Legende Lionel Messi: „Messi schaute, lächelte und lauschte“Weltmeister Argentinien bleibt weiter in der Geiselhaft von Lionel Messi. Eine WM ohne den achtmaligen Weltfußballer ist weiterhin unvorstellbar.

Read more »

Argentinien besiegt Algerien 3:0 - Messi erzielt HattrickArgentinien startete souverän in die WM-Gruppe J, indem es Algerien mit 3:0 besiegte. Lionel Messi erzielte in der 17., 60. und 76. Minute einen Hattrick und erreichte damit 16 WM-Tore, gleichzusetzen mit Miroslav Klose. Das Spiel in Kansas City bot neben Messis Glanz auch Auftritte von Bundesligaprofis der algerischen Mannschaft und ein kurzzeitiges Torabseits‑Drama, blieb jedoch klar zugunsten Argentiniens.

Read more »

Messi mit Hattrick, WM-Traumstart von Norwegen, Klose-Rekord egalisiertLionel Messi schießt Algerien mit einem Hattrick ab. Gleichzeitig bricht er Miroslav Kloses Torrekord. Auch Haaland startet mit einem Doppelpack. Das WM-Update.

Read more »

'Du bist ein Spektakel': Fußballwelt verneigt sich vor MessiLionel Messi verzaubert einmal mehr alle und vergrößert sein Denkmal. Die Fußballwelt liegt dem Argentinier zu Füßen.

Read more »