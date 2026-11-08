Lionel Messi erster MLS Torschützenkönig in Folge für Inter Miami

Lionel Messi sichert sich den zweiten Goldenen Schuh der MLS in Folge. Inter Miami erreicht Platz 2 in der Eastern Conference vor Nashville SC.

Lionel Messi hat als erster Fußballer der Geschichte zwei aufeinanderfolgende Saisons als Torschützenkönig der Major League Soccer beendet. Der 39-jährige Argentinier sicherte sich den Titel bereits vor dem 3:3-Unentschieden gegen den Charlotte FC, da sein Vorsprung unüberholbar war. Mit 26 Toren in der Hauptrunde führt er die Statistik deutlich vor Petar Musa vom FC Dallas, der mit 22 Treffern den zweiten Rang belegte.

Historischer Doppelerfolg und Torbeteiligungen

Die statistische Dominanz von Lionel Messi zeigt sich nicht nur in den erzielten Toren, sondern auch in der gesamten Schaffenskraft. Mit 17 Vorlagen für Teamkollegen kommt er auf insgesamt 43 direkte Torbeteiligungen. Damit führt er auch die Assist-Statistik der gesamten Liga an. Dieser Erfolg ist umso bemerkenswerter, da der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner in der aktuellen Partie selbst nicht traf.

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Messi gehört nun zu einem exklusiven Kreis von Spielern. Er ist der sechste Akteur in der Geschichte der MLS, der mindestens zweimal als Torschützenkönig ausgezeichnet wurde. Allerdings ist er der erste Spieler, dem dies in zwei direkten Spielzeiten hintereinander gelingt. In der vergangenen Saison hatte er den Goldenen Schuh mit 29 Toren für Inter Miami gewonnen und damit den Grundstein für diese historische Leistung gelegt.

Eastern Conference: Nashville bricht Rekord

Während Messi persönlich glänzte, fiel der Kampf um die Tabellenspitze der Eastern Conference zugunsten von Nashville SC aus. Das Team sicherte sich die erste Position mit einem 2:0-Erfolg gegen den FC Cincinnati. Mit insgesamt 77 Punkten übertraf Nashville dabei den bisherigen Ligarekord, der zuvor von Inter Miami in der Saison 2024 bei 74 Zählern lag. Der Berliner Hany Mukhtar (31) ist ein wichtiger Bestandteil dieses Rekordteams und schloss die Hauptrunde mit seiner Mannschaft als Tabellenführer ab.

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Inter Miami belegte nach der regulären Saison den zweiten Platz in der Eastern Conference. Das Team um Lionel Messi blieb somit hinter Nashville SC zurück, erreichte aber dennoch eine der beiden besten Qualifikationspositionen für die entscheidenden Playoffs. Die Differenz von drei Punkten bedeutete für die US-amerikanische Mannschaft zwar die Nummer zwei auf der Liste, sicherte aber die sichere Qualifikation für die K.o.-Runde.

Playoff-Auslosung und weitere Gegner

Die nächste Herausforderung für Lionel Messi und Inter Miami steht bereits fest. Im ersten Playoff-Rundenspiel tritt das Team gegen den Columbus Crew an. Dieser Gegner wurde durch die Tabellenplatzierungen vorbestimmt und stellt eine ernsthafte Hürde für die Titelverteidiger dar. Die Kontrahenten müssen beweisen, ob die Regular-Season-Dominanz in die Trophäe übersetzt werden kann.

Der Gegner von Nashville SC ist hingegen noch nicht geklärt. Diese Begegnung wird in einem Ausscheidungsspiel zwischen Orlando und dem FC Cincinnati ermittelt. Dieser Matchup entscheidet, wer Nashville in der folgenden Runde erwartet. Die Struktur der Playoffs sorgt somit für Spannung, während die Hauptrunde bereits ein Ende mit historischen Maßstäben gefunden hat.