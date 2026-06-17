Der argentinische Fußballstar Lionel Messi führt sein Team mit drei Toren zum 3:0-Sieg gegen Algerien und erreicht damit den Rekord von Miroslav Klose als bester WM-Torschütze. Die internationale Presse feiert seine andauernde Magie und seinen Einfluss auf den Sport.

Lionel Messi , im Alter von 38 Jahren, zeigte bei der Eröffnung der Weltmeisterschaft für Argentinien gegen Algerien eine außergewöhnliche Leistung. Er erzielte drei Tore und führte sein Team zu einem 3:0-Sieg.

Mit diesen Treffern, den Nummern 14, 15 und 16 in seiner WM-Karriere, erreichte er die historische Marke des bisherigen Rekordtorschützen Miroslav Klose. Die internationale Presse reagierte mit großer Bewunderung auf diese Demonstration seiner andauernden Klasse. Die argentinische Zeitung Clarín betonte, dass Messi, der in einer Woche 39 Jahre alt wird, mit einer Energie spielt, die über sein Alter hinausgeht, und die Fans wieder träumen lässt.

La Nación beschrieb die Nacht in Kansas City als einen weiteren Meilenstein in Messis Karriere, bei dem er nur noch ein Tor vom Status als bester WM-Torschütze aller Zeiten entfernt ist. Die algerische Zeitung El Khabar würdigte Messi als legendären Spieler, der seine Jugend wiederentdeckte und mit einem historischen Hattrick aufstieg. Die englische Daily Mail sprach von einer magischen Nacht, in der Messi bewies, dass seine Magie 20 Jahre nach seinem WM-Debüt noch immer lebendig ist.

Der Guardian erwähnte, dass Messi mit diesem Spiel in seinem 200. Länderspiel seinen Platz als größter Fußballer der Geschichte weiter festigte. Die spanische AS pries Messi als unerschöpflichen Fußballer, Legende und Mythos, dessen Einfluss auf den Sport nicht zu trennen ist. Marca berichtete, dass Messi eine ganze Nation vom zweiten WM-Titel in Folge träumen ließ.

Mundo Deportivo hob hervor, dass Messi mit diesem Meisterwerk in seinem letzten WM-Turnier die Zuschauer weltweit belohnte. Die französische L'Équipe sah in Messis Leistung eine perfekte Antwort an Kylian Mbappé, den er mit dem Dreierpack wieder überholte. Le Parisien nannte Messi unvergänglich und betonte, dass er weiterhin Geschichte schreibt. Die italienische Gazzetta dello Sport beschrieb, wie Messi das Zepter greift und seine Untertanen, also die Konkurrenz, in die Schranken weist, ohne Anzeichen von Abdankung.

Der Corriere dello Sport jubelte, dass die Welt Messi zu Füßen liegt und allein die Zeit nicht anzuhalten sei, was jedoch für Messi nicht ganz zutrifft





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