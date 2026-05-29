Argentinien hat seinen 26-köpfigen Kader für die WM 2026 bekanntgegeben. Kapitän Lionel Messi führt eine starke Auswahl mit 17 Weltmeistern von 2022 an. Bayer-Leverkusen-Star Exequiel Palacios ist nominiert, ein Talent von Real Madrid hingegen nicht. Das Team startet in Gruppe J gegen Algerien, Österreich und Jordanien.

Lionel Messi führt den argentinischen Kader für die WM 2026 als Kapitän an. Insgesamt 17 Weltmeister von 2022 wurden von Trainer Lionel Scaloni berufen, darunter auch Leverkusen-Star Exequiel Palacios.

Der 38-jährige Messi befindet sich trotz einer leichten Überlastung der linken Oberschenkelmuskulatur, die zu einer Auswechslung im letzten MLS-Spiel führte, im Aufgebot. Das 26-köpfige Team weist eine starke Besetzung insbesondere im Angriff auf, mit Spielern wie Lautaro Martínez (Inter Mailand), Julián Álvarez (Manchester City) und Ángel Di María (Benfica). Im Mittelfeld sind Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister (beide Inter Miami) und Enzo Fernández (FC Chelsea) gesetzt, im Tor steht Emiliano Martínez (Aston Villa).

Neben vielen Stars aus Top-Ligen wurden auch talents wie Valentín Barco (RC Strasbourg) und Nico Paz (FC Como) nominiert. Real-Madrid-Talent konnte hingegen nicht überzeugen und wurde nicht berücksichtigt. Argentinien startet die Titelverteidigung in Gruppe J am 17. Juni gegen Algerien, weitere Gegner sind Österreich (22.

Juni) und Jordanien (28. Juni). Das Ziel ist klar: der dritte WM-Titel in Folge, was ein historisches Novum wäre. Der Kader ist eine Mischung aus erfahrenen Weltmeistern und jungen, hungrigen Spielern, die von Scaloni sorgfältig zusammengestellt wurde.

Die Nominierung von Palacios von Bayer Leverkusen unterstreicht den internationalen Einfluss des argentinischen Fußballs, während das Fehlen des Real-Madrid-Talents eine Überraschung darstellt. Die Mannschaft hat nach dem Gewinn der Copa América 2021 und der WM 2022 viel Selbstvertrauen und gilt erneut als Top-Favorit. Die Vorbereitung konzentriert sich auf Integration und Kondition, um die Belastung einer langen Saison auszugleichen.

Messi, der nach der WM 2022 zunächst zurückgetreten war, führt die Elf weiter an und will sein letztes großes Turnier zum Triumph nutzen. Die Gruppenphase wird eine erste Bewährungsprobe, doch Argentinien hat die Qualität, um souverän ins Achtelfinale einzuziehen. Die Konkurrenz in der Gruppe J ist überschaubar, aber Algerien und Österreich werden den Albiceleste sicher fordern. Insgesamt bietet der Kader eine optimale Balance zwischen Jugend und Erfahrung.

Die Nomination von Palacios und anderer Leverkusen-Spieler zeigt die gute Arbeit des Vereins. Für viele Akteure ist es die erste WM, sie werden von den alten Haustiften wie Messi und Di María profitieren. Die Erwartungen im Land und weltweit sind enorm, doch die Mannschaft hat bewiesen, dass sie mit Druck umgehen kann. Trainer Scaloni steht vor der Aufgabe, die individuellen Talente zu einer homogenen Einheit zu formen.

Die Abwehr um Cristian Romero (Tottenham) und Nicolás Otamendi (Benfica) ist erfahren und solide. Im Vergleich zu 2022 gab es einige Überraschungen: Die Nominierung von Barco und Paz zeigt den Blick auf die Zukunft. Der Verzicht auf das Real-Madrid-Talent war eine klare Entscheidung des Trainers. Insgesamt ist Argentinien bestens aufgestellt, um的历史 zu schreiben und als erstes Land drei WM-Titel in Folge zu gewinnen.

Der Weg dorthin ist steinig, aber der Kader gibt Grund zur Zuversicht. Die Vorbereitungsspiele im Juni werden zeigen, ob die Mannschaft in Bestform ist





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