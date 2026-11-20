Inter Miami Star Lionel Messi verdient mit 28,33 Millionen Dollar das meiste in der MLS. Die Gehaltsliste der Spielergewerkschaft zeigt auch deutsche Profis wie Marcus Thuram und Timo Werner.

Die nordamerikanische Major League Soccer hat offizielle Gehaltsdaten für die Spielzeit veröffentlicht, wobei Lionel Messi die Liste anführt. Der argentinische Fußballstar erhält bei Inter Miami eine garantierte Vergütung von 28,33 Millionen Dollar. Diese Summe entspricht ungefähr 26 Millionen Euro und bestätigt seine herausragende Position auf dem globalen Fußballmarkt.

Deutsche Profis im MLS-Gehaltsvergleich

Marcus Thuram vom Vancouver Whitecaps belegt als bestbezahlter deutscher Profi den dreizehnten Rang in der Übersicht. Mit einem garantierten Jahresgehalt von 5,15 Millionen Dollar liegt er deutlich hinter dem internationalen Top-Verdiener, führt aber die Liste der in Europa geborenen und ausgebildeten Spieler deutscher Staatsangehörigkeit an. Timo Werner, der für die San Jose Earthquakes spielt, folgt direkt darauf mit einem Gehalt von 4,27 Millionen Dollar. Die Daten spiegeln die wachsende Bedeutung deutscher Talentpfeiler in der nordamerikanischen Liga wider.

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Gehaltsentwicklung und Vertragsdetails

Messis garantierte Einnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr um knapp acht Millionen Dollar gestiegen. Diese Anhebung resultiert aus der im vergangenen Jahr getroffenen Vereinbarung, seinen Vertrag bei Inter Miami bis ins Jahr 2028 zu verlängern. Es ist wichtig zu beachten, dass die veröffentlichten Zahlen ausschließlich die fest zugesagten Beträge aus dem Arbeitsvertrag abbilden. Zusätzliche Einkünfte durch Marketingverträge, Sponsoring oder Performance-Boni werden in dieser spezifischen Statistik nicht berücksichtigt.

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Teamvergleiche und finanzielle Strukturen

Im direkten Vergleich der Franchises dominiert Inter Miami mit garantierten Gesamtgehältern in Höhe von 59,37 Millionen Dollar. Das bedeutet, dass der Klub deutlich mehr Budget für sein Kader alloziert als die Konkurrenz. Chicago folgt auf dem zweiten Platz mit 41,29 Millionen Dollar, während Atlanta United mit 38,35 Millionen Dollar den dritten Rang einnimmt. Auch die Los Angeles Galaxy (34,91 Millionen Dollar) und Los Angeles FC (32,91 Millionen Dollar) gehören finanziell zur Spitzengruppe der Liga.

Unterschiede und methodische Angaben

Am unteren Ende der Skala bezüglich der Gehaltssummen findet sich der Philadelphia Union mit nur 12,64 Millionen Dollar. Diese Diskrepanz verdeutlicht die unterschiedlichen finanziellen Strategien und Kadergrößen in der MLS. Die aktuellen Angaben basieren auf dem Stand vom 9. Oktober. Für Spieler, die während der Summer Transfer Window zur Liga stießen, wurden die Gehaltsstrukturen auf ein vollständiges Jahresgehalt hochgerechnet, um eine faire Vergleichbarkeit zwischen allen Teams zu gewährleisten.