Lionel Messi hat bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz gekommen, als erster Fußballer der Welt. Gegen Algerien feierte er zudem ein Jubiläum. Superstar Lionel Messi ist als erster Fußball-Profi der Welt bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz gekommen.

Lionel Messi hat bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz gekommen, als erster Fußballer der Welt. Gegen Algerien feierte er zudem ein Jubiläum. Superstar Lionel Messi ist als erster Fußball-Profi der Welt bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz gekommen.

Der 38-Jährige stand beim WM-Auftakt von Titelverteidiger Argentinien gegen Algerien in Kansas City in der Startaufstellung. Es war der 200. Länderspiel-Einsatz des Weltmeisters von 2022. Mexikos Torwart Guillermo Ochoa kommt ebenfalls auf sechs WM-Turniere, saß zum Auftakt beim 2:0 im Eröffnungsspiel gegen Südafrika aber nur auf der Ersatzbank.

Cristiano Ronaldo kann mit Messi gleichziehen, wenn er für Portugal gegen DR Kongo am Mittwoch (19.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) zum Einsatz kommt. Messi wird während der WM in den USA, Mexiko und Kanada 39 Jahre alt. Der Offensivspieler wechselte als Weltmeister in die USA und spielt seither für Inter Miami in der Major League Soccer.

Sein WM-Debüt gab er auf den Tag genau 20 Jahre vor dem ersten Spiel bei seiner sechsten WM: 2006 war das 6:0 in Gelsenkirchen gegen Serbien-Montenegro Messis erster Einsatz auf der WM-Bühne. Im Alter von 18 Jahren erzielte er direkt ein Tor





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