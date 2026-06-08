Nationaltrainer Lionel Scaloni gibt ein Update zum Zustand seines Kapitäns, der sich vor dem WM-Auftaktspiel gegen Algerien noch nicht fit genug fühlt.

Argentiniens Superstar Lionel Messi ist kurz vor WM-Start noch nicht fit. Nationaltrainer Lionel Scaloni gibt ein Update zum Zustand seines Kapitäns. Kurz vor ihrem WM-Auftaktspiel gegen Algerien bekamen die Zuschauer im Kyle-Field-Stadion auf dem Campus der Texas A&M University lediglich Sprints nach der Partie vom Weltstar zu sehen.

Allein diese genügten jedoch, um die Fans in Ekstase zu versetzen. Grund für das Fehlen des MLS-Stars sind Probleme am linken Oberschenkel. Der Kapitän der Albiceleste, der Ende Juni 39 Jahre alt wird, verletzte sich am 25. Mai im Spiel für seinen Klub Inter Miami gegen Philadelphia Union und schleppt seitdem die Verletzung mit sich herum.

Vor dem Spiel gegen Honduras versuchte Nationaltrainer Lionel Scaloni, die besorgten Fans zu beruhigen: Leo macht gute Fortschritte, er hat bereits teilweise mit der Mannschaft trainiert, und das ist sehr gut. Möglicherweise sammelt Messi im letzten Testspiel am Mittwoch gegen Island bereits einige Minuten. Bei Emiliano Martínez ist das jedoch mehr als fraglich. Zurzeit wird zwar davon ausgegangen, dass er beim Auftaktspiel gegen Algerien am 17.

Juni einsatzbereit sein wird, bis dahin wird er allerdings fehlen. Die beiden Superstars sind aber nicht die einzigen Spieler im Kader des amtierenden Weltmeisters, die körperliche Probleme haben. Viele Spieler sind noch nicht hundertprozentig fit, betonte Scaloni nach dem Spiel gegen Honduras





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