Lionel Messi nicht schwerer verletzt, Teilnahme an WM nicht in Gefahr

Lionel Messi hat sich nicht schwerer verletzt und muss nur kurz pausieren. Seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft ist nicht in Gefahr.

Argentinien kann aufatmen. Lionel Messi hat sich nicht schwerer verletzt und muss nur kurz pausieren. Seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft ist nicht in Gefahr. Wie die argentinische Zeitung La Nación am Montagabend berichtete, könne ein Muskelfaserriss nach Untersuchungen in Miami ausgeschlossen werden.

Der 38-Jährige habe lediglich eine kleinere Muskelverletzung am linken hinteren Oberschenkel erlitten und müsse sich nun etwa zehn Tage lang erholen. Auch andere Medien berichteten entsprechend. Messi hatte im letzten Spiel vor der WM-Pause der nordamerikanischen Major League Soccer MLS beim 6:4 seines Klubs Inter Miami gegen Philadelphia Union in der 73. Minute überraschend um seine Auswechslung gebeten.

Dabei griff er sich an den linken Oberschenkel. Er war wirklich erschöpft. Der Platz war tief, und anstatt ein Risiko einzugehen, entscheidet man sich immer dagegen, hatte Miamis argentinischer Trainer Guillermo Hoyos die Auswechslung bereits heruntergespielt. Das erste WM-Spiel des Titelverteidigers findet am 16.

Juni in Kansas City statt, Auftaktgegner in der Gruppe J ist Algerien. Der bald 39 Jahre alte Messi hat sich bislang nicht zu einer Teilnahme an seiner dann sechsten WM-Endrunde geäußert





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