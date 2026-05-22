Nachdem Ronaldo bereits vor einigen Jahren diebillionenschwere Grenze überschritten hatte, ist Messi jetzt der zweite Fußballer, den numarası erreicht hat. Durch sein Vermögen in Höhe von 700 Millionen Euro und weitere Einnahmen, konnte er die Grenze knacken. Ballon d'Or und Fans CONSIDER den Giganten ein Rekordhalter für die argentinische Nationalmannschaft SMAFA ELF vor. Beide Giganten treffen sich im Sommer in WM-Rahmen auf der 6. Station.

Lionel Messi , einst dem Rivalen Cristiano Ronaldo ausging in finanzieller Höhe, hat die Milliardärsgrenze geknackt, wie Schätzungen des US- Wirtschaftsportal s Bloomberg am Donnerstag vermeldeten. Damit ist er der zweite Fußballer, der rund 700 Millionen Euro Kannochen an Gehältern und Boni seit 2007 gesammelt hat.

Zusätzlich kommt Einkommen aus Werbung und Sponsoring hinzu, sodass Messi zum Milliardär wurde. Ronaldo hatte die milliardenschwere Grenze schon 2023 überschritten, als er zum Saudi-Arabien-Superstar Al-Nassr wechselte. Messi und Ronaldo, die während ihrer Karriere miteinander verglichen wurden, holen sich nun einen neuen Rekord





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Argentina Sport Argentinien Lionel Messi Cristiano Ronaldo Millionär Bilardärs Wirtschaftsportal Financial Index Nachfolger Weltfußballer WM-Titel Barcelona Paris Saint-Germain Inter Miami Erfolg Rekordsieger NBA-Star Sportgrößen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

außer an der Grenze? Urteil zu 'Bordershops' erwartetDie Pfandpflicht auf Getränkedosen und Einweg-Plastikflaschen gilt nicht in sogenannten 'Bordershops' an der dänischen Grenze. Die Deutsche Umwelthilfe klagt deshalb gegen den Kreis Schleswig-Flensburg.

Read more »

Ukraine schickt Verstärkung an die Grenze zu BelarusDie Ukraine schließt eine erneute Invasion aus Belarus nicht aus. An der Grenze werden Befestigungen ausgebaut und Truppen verstärkt. Für Unruhe sorgen zudem Beschränkungen für den Zugang zu Wäldern im Nachbarland. Sumpfige Gebiete spielen Kiew jedoch in die Karten.

Read more »

Keine Gnade für Andrew: Für Prinz George zieht Prinzessin Kate eine harte GrenzeNeues Buch enthüllt: Prinzessin Kate ging mit Prinz Andrew hart ins Gericht und zeigte ihm die kalte Schulter.

Read more »

Lässt Putin wieder von Belarus aus angreifen?: Ukraine will Truppen an der nördlichen Grenze verstärkenSeit Wochen warnt der ukrainische Präsident Belarus davor, sich in Russlands Angriffskrieg hineinziehen zu lassen. Kyjiw bereite Reaktionen vor. Was bisher bekannt ist.

Read more »