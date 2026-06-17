Lionel Messi hat bei der Fußball-WM in Algerien drei Treffer erzielt und den Torrekord von Miroslav Klose eingestellt. Der Argentinier stand bei seinem 200. Länderspiel auf dem Platz, genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt. Er ist damit der erste Spieler, der bei sechs Weltmeisterschaften auf dem Platz stand.

Lionel Messi hat bei der Fußball-WM in Algerien drei Treffer erzielt und den Torrekord von Miroslav Klose eingestellt. Der Argentinier stand bei seinem 200. Länderspiel auf dem Platz, genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt.

Er ist damit der erste Spieler, der bei sechs Weltmeisterschaften auf dem Platz stand. Der frühere DFB-Stürmer Miroslav Klose hatte vorhergesagt, dass sein Rekord in diesem Turnier fallen könnte. Sein Favorit war Lionel Messi, den er als Genie bezeichnete. Der Rekord wird in den kommenden WM-Spielen aller Wahrscheinlichkeit noch verbessert werden.

Frankreichs Starspieler Kylian Mbappé erzielte am Dienstag zwei Treffer gegen Australien und liegt jetzt auf dem zweiten Platz in der Liste der besten WM-Torschützen. Mbappé ist 23 Jahre alt und hat bereits 31 Länderspiele absolviert. Er hat in diesem Turnier bisher vier Treffer erzielt und liegt nur einen Treffer hinter dem Führungsspieler Lionel Messi. Der argentinische Stürmer ist mit 16 Treffern in der Rangliste der besten WM-Torschützen auf dem ersten Platz.

Die Liste wird in den kommenden Spielen aller Wahrscheinlichkeit noch weiter verändert werden. Der Rekord von Miroslav Klose war 16 Jahre alt, als Messi ihn eingestellt hat. Der frühere DFB-Stürmer hatte 2014 den Weltmeister-Titel gewonnen und ist ein großer Fan von Lionel Messi. Der Rekord von Klose wird in den kommenden WM-Spielen aller Wahrscheinlichkeit noch verbessert werden.

Frankreichs Starspieler Kylian Mbappé ist 23 Jahre alt und hat bereits 31 Länderspiele absolviert. Er hat in diesem Turnier bisher vier Treffer erzielt und liegt nur einen Treffer hinter dem Führungsspieler Lionel Messi. Der argentinische Stürmer ist mit 16 Treffern in der Rangliste der besten WM-Torschützen auf dem ersten Platz. Die Liste wird in den kommenden Spielen aller Wahrscheinlichkeit noch weiter verändert werden.

Der Rekord von Miroslav Klose war 16 Jahre alt, als Messi ihn eingestellt hat. Der frühere DFB-Stürmer hatte 2014 den Weltmeister-Titel gewonnen und ist ein großer Fan von Lionel Messi. Der Rekord von Klose wird in den kommenden WM-Spielen aller Wahrscheinlichkeit noch verbessert werden. Frankreichs Starspieler Kylian Mbappé ist 23 Jahre alt und hat bereits 31 Länderspiele absolviert.

Er hat in diesem Turnier bisher vier Treffer erzielt und liegt nur einen Treffer hinter dem Führungsspieler Lionel Messi. Der argentinische Stürmer ist mit 16 Treffern in der Rangliste der besten WM-Torschützen auf dem ersten Platz. Die Liste wird in den kommenden Spielen aller Wahrscheinlichkeit noch weiter verändert werden





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