Lionel Messi stellt WM-Rekord ein und blickt auf eine legendäre Karriere zurück

Lionel Messi hat mit seinem 16. WM-Tor zu Miroslav Klose aufgeschlossen und ist nun alleiniger Rekordhalter in WM-Einsätzen. Der Artikel blickt auf seine WM-Karriere von 2006 bis 2022 zurück und analysiert seine Entwicklung, Rekorde und die Bedeutung für Argentinien.

Lionel Messi hat erneut Geschichte geschrieben. Beim 3:0-Sieg Argentinien s gegen Algerien im Rahmen der WM-Vorbereitung erzielte der 38-Jährige einen Treffer und zog damit im ewigen WM-Ranking mit Miroslav Klose gleich.

Beide haben nun 16 Tore bei Weltmeisterschaften erzielt. Da Messi bei seiner sechsten WM-Teilnahme ist und noch mindestens ein Turnierspiel vor sich hat, gilt es als sicher, dass er Kloses Bestmarke im Laufe der nächsten Partien übertreffen wird. Die 70.000 Zuschauer im Arrowhead Stadium von Kansas City feierten ihn mit Sprechchören, als er nach seinem Tor ausgewechselt wurde.

Messi selbst zeigte sich bescheiden und bezeichnete den Rekord als 'eine Ehre', betonte aber, dass es sich letztlich nur um eine Statistik handele. Miroslav Klose, der den Rekord zuvor innehatte, zeigte sich gelassen. In einem Interview vor dem Turnier meinte er: 'Der Rekord wird sowieso irgendwann geknackt, und dann darf das gerne Messi machen. Ich bin ein großer Fan, schon immer gewesen.

Messi ist ein Genie.

' Mit nun 27 WM-Spielen ist Messi zudem alleiniger Rekordhalter in dieser Kategorie, nachdem er im Finale 2022 Lothar Matthäus (25 Einsätze) überholt hatte. Allerdings relativiert sich die Torausbeute etwas: Messi kommt auf einen Schnitt von 2,6 Toren pro WM, während Klose bei vier Endrunden 4 Tore pro Turnier erzielte. Noch höhere Schnitte haben Spieler wie Kylian Mbappé (4,6), der Brasilianer Ronaldo, Helmut Rahn (je 5) und Gerd Müller (7).

Die absoluten Spitzenreiter sind jedoch Sandor Kocsis (11 Tore 1954) und Just Fontaine (13 Tore 1958), die beide nur an einer WM teilnahmen. Dennoch schmälert das Messis Leistung nicht: In 2.394 Minuten Einsatzzeit erzielte er nicht nur 16 Tore, sondern bereitete auch acht weitere vor. Messi gab sein WM-Debüt 2006 als 19-Jähriger im zweiten Gruppenspiel gegen Serbien-Montenegro, als er in der 74. Minute eingewechselt wurde und direkt ein Tor und eine Vorlage beisteuerte.

In den folgenden Turnieren steigerte er sich kontinuierlich. 2014 führte er Argentinien als Kapitän ins Finale, das gegen Deutschland nach Verlängerung verloren ging. Dennoch wurde er mit dem Goldenen Ball als bester Spieler ausgezeichnet, auch wenn Kritiker anmerkten, dass alle seine Tore in der Vorrunde fielen und er in den K.o. -Spielen ohne Torbeteiligung blieb. 2018 in Russland verlief das Turnier enttäuschend: Nur ein Tor gegen Nigeria und das Aus im Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Frankreich.

Der Höhepunkt war die WM 2022 in Katar, als Messi Argentinien zum Titel führte, im Finale gegen Frankreich doppelt traf und im Elfmeterschießen verwandelte. Mit sechs Toren in sieben Spielen war er der unumstrittene Star des Turniers. Nun geht er in seine sechste WM und hat die Chance, weitere Rekorde aufzustellen - darunter die meisten WM-Tore und die meisten WM-Spiele.

Die Fußballwelt blickt gespannt auf den Maestro, der auch mit 38 Jahren noch immer zu den besten Spielern der Welt gehört





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