Der argentinische Superstar Lionel Messi hat bei der WM 2026 den jahrzehntelangen Torrekord von Miroslav Klose eingestellt und ist nun der erste Spieler, der bei sechs Weltmeisterschaften spielt. Seine drei Tore im Auftaktspiel gegen Algerien markierten einen weiteren historischen Meilenstein.

Superstar Lionel Messi hat bei der Fußball -Weltmeisterschaft erneut历史 geschrieben und den langjährigen Torrekord von Miroslav Klose eingestellt. Der argentinische Kapitän erzielte im Auftaktspiel seiner Mannschaft gegen Algerien drei Tore - in der 17.

, 60. und 76. Minute - und markierte damit seine WM-Tore Nummer 14, 15 und 16. Mit diesen Treffern zog er mit dem ehemaligen deutschen Stürmer Miroslav Klose in der ewigen Rangliste der besten WM-Torschützen gleich. Beide Spieler halten nun bei 16 Toren bei Weltmeisterschaften.

Dieses Kunststück gelang Messi bei seiner sechsten Teilnahme an einer Endrunde, womit er auch zum ersten Spieler in der Geschichte wurde, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften auf dem Platz stand. Sein 200. Länderspiel absolvierte er genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt im Jahr 2006. Nach seinen drei Toren wurde Messi in der 79.

Minute ausgewechselt, um Kräfte zu schonen. Die Bedeutung dieses Rekords wird durch die Worte von Miroslav Klose selbst unterstrichen, der zuvor erklärt hatte, er erwarte, dass sein Rekord bei diesem Turnier fallen werde. Klose, Weltmeister von 2014, äußerte sich in der Süddeutschen Zeitung und zeigte sich als Bewunderer von Messi: "Ich bin ein großer Fan von Messi, schon immer gewesen. Er ist ein Genie.

" Damit bestätigte der ehemalige deutsche Nationalstürmer die außergewöhnliche Klasse des Argentiniers, dessen Karriere inzwischen mit zahlreichen Rekorden gespickt ist. Messis Leistung bei dieser WM ist umso bemerkenswerter, als er bereits 35 Jahre alt ist und dennoch auf dem höchsten Niveau spielt. Seine drei Tore gegen Algerien demonstrierten nicht nur seine Kaltschnäuzigkeit im Strafraum, sondern auch seine unveränderte(class='language-php'>) Klasse und Spielintelligenz. In den kommenden WM-Spielen ist es sehr wahrscheinlich, dass Messi den Rekord sogar noch weiter ausbauen wird.

Die argentinische Mannschaft gilt als einer der Titelfavoriten und wird voraussichtlich mindestens bis ins Viertelfinale vorstoßen. Damit hätte Messi mehrere Gelegenheiten, weitere Tore zu erzielen. Konkurrenz droht insbesondere von Kylian Mbappé, der am selben Tag zwei Tore gegen ... erzielte. Der junge Franzose liegt mit aktuell 12 WM-Toren auf Rang vier der ewigen Torschützenliste und könnte bei fortgesetzter Treffsicherheit ebenfalls in Reichweite des Rekords kommen.

Unabhängig davon hat Messi mit seinerperformanceauftaktspiel bereits einen neuen Meilenstein in der WM-Geschichte gesetzt und seine Position als einer der größten Fußballer aller Zeiten weiter zementiert. Das Turnier verspricht, im Zeichen dieser historischen Rekordjagd zu stehen, wobei Messi im Mittelpunkt des Geschehens bleibt





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