Lionel Messi, der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft und Superstar, steht am Weltmeisterschaft 2022 für die gesamte Nation, seine sechste und möglicherweise letzte Teilnahme. Nationaltrainer Scaloni bleibt bis kurz vor dem Spiel bedeckt, aber erwartet wird, dass Messi seine Mannschaft führt und als Kapitän die erste Partie bestreitet. Das Kempton Derby tritt Messi im Sturm mit Julián Álvarez und Lautaro Martínez an. Die taktische Ausrichtung beider Teams könnte eine entscheidende Rolle spielen, in dem Messi eine entscheidende Rolle bei seiner Team-Performance spielt. Es empfiehlt sich, regelmäßig die Nachrichten zu verfolgen, um das aktuelle Geschehen zu erhalten und die erwartete Taktik und Aufstellung vor dem Vergleich gegen Algerien abzutauchen. - MBS

Lionel Messi der Kapitän und Superstar der argentinischen Nationalmannschaft steht zum Auftakt ihrer Gruppe J bei der Weltmeisterschaft 2022 an. Der 38-jährige spielt sowohl die sechste als auch möglicherweise letzte Weltmeisterschaft seiner Karriere.

Da erwartet wird, dass er am Turniereröffnungstag die Mannschaft leitet. Er zeigte sich in den letzten Testspielen in hervorragender Form. Während in den Torwart-Posten möglicherweise Probleme bestehen könnten (im Gegensatz zu den vorherigen Spielen) in der Offensive nun alle Hoffnungen auf seine Fähigkeiten gestellt werden. Messi wird voraussichtlich von den Stürmern Julián Álvarez und Lautaro Martínez unterstützt.

Die taktische Ausrichtung beider Mannschaften dürfte sich wie folgt auswirken - sobald die Aufstellung bekannt gegeben wird, erfährst du es hier. E. Martínez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - De Paul, E. Fernández, Mac Allister - Messi, J. Álvarez, La. Martínez. (oder Nico González)





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