Lionel Messi überzeugt bei WM-Auftakt: Trotz Alter und MLS weiterhin prägende Figur

Trotz seines fortgeschrittenen Alters und der Spielzeit in der MLS zeigt Lionel Messi bei seiner sechsten Weltmeisterschaft mit einem Hattrick und einem eingestellten Torrekord, dass er weiterhin ein entscheidender Spieler auf der größten Fußballbühne ist. Ein Kommentar zur anhaltenden Klasse des Argentiniers.

Mit 38 Jahren, bei seiner sechsten WM und nach drei Jahren in der MLS haben viele Lionel Messi nicht mehr eine Rolle als prägende Figur eines großen Turniers zugetraut.

Sein Hattrick zum Auftakt und der eingestellte WM-Torrekord zeigen jedoch: Abschreiben sollte man den Argentinier noch immer nicht. Es geht nicht nur darum, dass Messi einer der größten Fußballer aller Zeiten ist. Sondern daran, ob er mit bald 40 Jahren auf der größten Bühne des Fußballs noch einmal den Unterschied machen kann.

Schließlich spielt Messi seit 2023 in der MLS. Die meisten seiner großen Weggefährten in den USA haben ihre besten Jahre hinter sich. Dachte man. Dann kam Messis erstes Spiel seiner sechsten Weltmeisterschaft.

Drei Tore gegen Algerien. Miroslav Kloses WM-Torrekord eingestellt. Und vor allem alle daran erinnert, dass der Argentinier offenbar noch immer Dinge kann, die andere nicht können. Natürlich sollte man dabei den Kontext nicht komplett außer Acht lassen.

Algerien wird kaum der Maßstab dafür sein, wie weit der Weltmeister bei diesem Turnier tatsächlich kommen kann. Die wirklich großen Prüfungen warten erst noch. Gegen die Top-Nationen dieser WM wird sich zeigen, ob Messi auch auf höchstem Niveau weiterhin Spiele entscheiden kann. Das Feuer.

Die herausragende Technik - einfach das gewisse Etwas, was Messi immer ausgezeichnet hat. Wenn der ehemalige Weltfußballer am Ball ist, hält immer noch jeder den Atem an und traut ihm jeden Kunstschuss zu. Selbst die vielen Kritiker, die vor der Endrunde angesichts seines Alters Zweifel äußerten, würden ihre Aussagen nach dem Algerien-Spiel wohl gerne korrigieren. Es wäre einfach, jetzt nur auf die Zahlen zu schauen.

Auf die 16 WM-Tore. Auf die sechs Weltmeisterschaften. Auf die nächste historische Bestmarke. Doch eigentlich erzählen diese Zahlen nur einen Teil der Geschichte.

Viel beeindruckender ist, wie Messi diese Rekorde erreicht. Er schleppt sich nicht über den Platz. Er lebt nicht von seinem Namen. Er wird nicht eingesetzt, weil er eine Legende ist.

Während viele große Fußballer ihre letzten Turniere als emotionale Zugabe erleben, wirkt Messi noch immer wie eine zentrale Figur. Als jemand, auf den sich der Titelverteidiger verlassen kann. Als jemand, der Partien entscheidet. Natürlich ist dieser Messi nicht mehr in seiner Prime.

Defensiv müssen seine Mannschaftskollegen für ihn mitverteidigen. Aber dennoch kann er immer noch Spiele mit seiner einzigartigen Qualität entscheiden. Vermutlich erleben wir gerade seine letzte Weltmeisterschaft. Zumindest spricht mit Blick auf sein Alter nahezu alles dafür.

Umso bemerkenswerter ist, dass Messi nicht als nostalgische Randnotiz durch dieses Turnier läuft





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