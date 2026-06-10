Lionel Messi und Kylian Mbappé könnten Kloses Rekord brechen

Mit Lionel Messi und Kylian Mbappé haben zwei Spieler eine realistische Chance, Kloses Rekord von 16 Toren in der WM zu überholen. Messi hat bisher 13 Tore erzielt, während Mbappé mit 12 Treffern in nur 14 Spielen eine überragende Quote vorzuweisen hat.

könnte diese Bestmarke wackeln – mit Lionel Messi (38) und Kylian Mbappé (27) haben gleich zwei Spieler eine realistische Chance, Klose zu überholen. Zu überbieten sind 16 Tore , die „Miro“ in 24 Spielen bei vier WM-Endrunden erzielt hat.

Hinter ihm folgen der Brasilianer Ronaldo (49) mit 15 und der Deutsche Gerd Müller (†75) mit 14 Treffern. Platz vier belegt mit Lionel Messi allerdings ein aktiver Spieler. Der Argentinier traf bisher bei fünf WM-Turnieren insgesamt 13-mal in 26 Einsätzen. Nur ein Tor hinter Messi folgt Kylian Mbappé, der mit 12 Treffern in nur 14 Spielen eine überragende Quote vorzuweisen hat.

Foto: Peter Müller Sowohl Messi als auch Mbappé könnten Kloses 16-Tore-Rekord bei der WM dieses Jahr also knacken. Für den Argentinier dürfte es die letzte Chance sein, „Miro“ von seinem Thron zu stoßen.

Schließlich erklärte Messi vor einigen Monaten: „2026 wird wahrscheinlich meine letzte Weltmeisterschaft sein". Bei Mbappé hingegen scheint es mehr eine Frage der Zeit zu sein, wann er sich zum WM-Rekordtorschützen krönen wird.

Schließlich dürfte dem Franzosen nach der Weltmeisterschaft 2026 noch mindestens das Turnier 2030 und wahrscheinlich auch noch 2034 bleiben, um weitere Tore zu erzielen. Bei der aktuellen Quote von fast einem Tor pro Spiel wäre ihm der Rekord sicher. DFB: Auch Thomas Müller erfolgreicher WM-Torjäger Übrigens: Der dritte noch aktive Spieler in den Top 20 der ewigen WM-Torschützenliste ist Ex-DFB-Star Thomas Müller (36) mit zehn Treffern.

Müller kann Klose den Rekord allerdings nicht mehr streitig machen, da er seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft nach der Heim-EM 2024 beendet hat.

„Nach 131 Länderspielen mit 45 Toren sage ich dem Bundesadler heute Servus". Mittlerweile spielt der ehemalige Bayern-Star bei den Vancouver Wildcats in der nordamerikanischen MLS





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lionel Messi Kylian Mbappé WM-Torschützenliste Thomas Müller Gerd Müller Ronaldo Bestmarke Wackeln Klose Tore WM-Endrunden Französischer Argentinischer Deutscher Brasilianer Bundesadler Vancouver Wildcats MLS

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lionel Messi ist kurz vor WM-Start noch nicht fitNationaltrainer Lionel Scaloni gibt ein Update zum Zustand seines Kapitäns, der sich vor dem WM-Auftaktspiel gegen Algerien noch nicht fit genug fühlt.

Read more »

Lionel Scaloni gibt Update zur Gesundheit von Messi: "Messi wird spielen, ich weiß nur bisher nicht, wie viele Minuten"Nationalcoach Lionel Scaloni gab am Freitag ein Update zur Gesundheit von Lionel Messi. Der mehrfach Weltfußballer musste im Testspiel gegen Honduras von der Bank sitzen, weil er mit einer Verletzung an der Muskulatur im linken Oberschenkel zu kämpfen hat. Scaloni bestätigte, dass Messi spielen wird, aber wie viele Minuten, ist noch offen. Auch Nico Paz, Nahuel Molina und Gonzalo Montiel stehen für den Einsatz gegen Island zur Verfügung.

Read more »

Mbappé und Co. wollen ihre 'Glückskatze' mit Gold verabschiedenFrankreich reist als Topfavorit zur Fußball-WM. Kaum eine Mannschaft ist in der Breite so tief aufgestellt und kommt mit einer solch offensiven Wucht daher. Alles andere als der dritte Titel wäre für die Grande Nation enttäuschend.

Read more »

Star-Ensemble um Mbappe und Olise nimmt größtmöglichen Coup ins VisierFrankreich reist als Topfavorit zur Fußball-WM. Kaum eine Mannschaft ist in der Breite so tief aufgestellt und kommt mit einer solch offensiven Wucht daher. Alles andere als der dritte Titel wäre für die Grande Nation enttäuschend.

Read more »