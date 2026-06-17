Weltstar Lionel Messi bricht nach dem 3:0-Sieg Argentiniens gegen Algerien in Tränen aus. Später wird bekannt: Sein Vater Jorge ist schwer krank, was den emotionalen Ausbruch erklärt. Die enge Verbindung zwischen Messi und seinem Vater wird durch gemeinsame Lebens- und Karriereentscheidungen deutlich.

Argentiniens Fußballstar Lionel Messi (38) zeigte während des Spiels gegen Algerien am Dienstag, das Argentinien mit 3:0 gewann, starke Emotionen. Nach dem Abpfiff wurde er von seinen Teamkollegen befragt, wobei nicht sein dreifacher Torerfolg, sondern sein emotionaler Ausbruch im Mittelpunkt stand.

Messi erklärte, dass seine Tränen nichts mit dem Fußball zu tun hätten, sondern auf einige schwierige Tage zurückzuführen seien. Er bedankte sich bei der gesamten Delegation und seinen Mannschaftskameraden für deren Unterstützung, die ihm viel Kraft gegeben habe. Im Internet entstanden sofort Spekulationen über den Grund für seine Gefühlsausbrüche. Recherchen ergaben, dass Messis Vater Jorge (68) schwer krank ist und bereits seit Januar damit kämpft.

Es wurde berichtet, dass er in Europa und den USA behandelt wurde und kurz vor Turnierbeginn eine Verschlechterung seines Zustands eintrat. Lionel Messi und sein Vater sind eng verbunden; Jorge kümmerte sich bereits in Lionel's Kindheit um dessen medizinische Behandlung bei einem Wachstumshormonmangel und um die Suche nach einem Verein, der die Kosten übernahm. Später zog er mit Lionel nach Spanien, als dieser in La Masia aufgenommen wurde, und führte über Jahre Verhandlungen für seinen Sohn.

Jorge und Celia Cuccittini haben neben Lionel noch drei weitere Kinder: Rodrigo, Matias (beide älter) und die jüngere Schwester Maria Sol





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