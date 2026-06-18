Nach seinem ersten WM-Tor gegen Algerien zeigte sich Lionel Messi sehr bewegt. Spekulationen über die Gründe führen zu Berichten über die ernste Erkrankung seines Vaters Jorge, der ihn seit Kindheit unterstützt.

Lionel Messi (38) zeigte sich nach seinem ersten Tor im WM-Spiel gegen Algerien am Dienstag, das mit 3:0 endete, sichtlich ergriffen auf dem Platz. Der Spieler selbst ordnete seinen emotionalen Ausbruch klar ein: 'Das hatte mit Fußball überhaupt nichts zu tun.

Ich bin dankbar für meine gesamte Delegation und meine Mannschaftskameraden - sie waren immer für mich da und haben mir die Kraft gegeben, schwierige Tage zu überstehen.

' Er betonte erneut: 'Das hat nichts mit Fußball zu tun. ' Im Internet begannen sofort Debatten über die wahren Gründe, und Spekulationen überschlugen sich. BILD erkundigte sich in Argentinien und erfuhr, dass der Gesundheitszustand von Lionel Messis Vater Jorge (68) angespannt ist. Er kämpft seit Januar gegen eine ernsthafte Erkrankung und war aufgrund dessen in Europa und den USA in ärztlicher Behandlung.

Kurz vor Turnierstart zeigten sich Anzeichen einer Verschlechterung seines Zustandes. Für Lionel Messi ist sein Vater eine zentrale Figur. Als bei dem späteren Weltfußballer im Alter von 11 Jahren ein Hormonmangel diagnostiziert wurde, war es Jorge, der sich um Therapien und die Suche nach einem Verein kümmerte, der die Behandlungskosten tragen würde. Zwei Jahre später, als Lionel in La Masia aufgenommen wurde - der Akademie des FC Barcelona - folgte Jorge seinem Sohn nach Spanien.

Über Jahrzehnte hinweg führte der Vater die geschäftlichen Angelegenheiten: Verhandlungen mit Clubs, Sponsoring-Deals, alles. Messi hat öffentlich immer wieder die zentrale Rolle seiner Eltern gewürdigt - für sein Leben und seinen sportlichen Werdegang. Jorge und Celia Cuccittini bekamen insgesamt vier Kinder: Neben Lionel wuchsen die älteren Söhne Rodrigo und Matias auf sowie die jüngere Tochter Maria Sol.

Diese familiären Bindungen und die derzeitige gesundheitliche Situation seines Vaters erklären möglicherweise die tiefen Emotionen, die Messi nach seinem Tor zeigte, und unterstreichen, wie sehr sein Privatleben mit seiner Karriere verknüpft ist





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