Lionel Scaloni gibt Update zur Gesundheit von Messi: "Messi wird spielen, ich weiß nur bisher nicht, wie viele Minuten"

Nationalcoach Lionel Scaloni gab am Freitag ein Update zur Gesundheit von Lionel Messi. Der mehrfach Weltfußballer musste im Testspiel gegen Honduras von der Bank sitzen, weil er mit einer Verletzung an der Muskulatur im linken Oberschenkel zu kämpfen hat. Scaloni bestätigte, dass Messi spielen wird, aber wie viele Minuten, ist noch offen. Auch Nico Paz, Nahuel Molina und Gonzalo Montiel stehen für den Einsatz gegen Island zur Verfügung.

Bei dem Testspiel des Weltmeisters gegen Honduras konnte der mehrfach Weltfußballer nicht spielen. Den 2:0-Sieg verfolgte Messi nur von der Bank. Die Muskulatur im linken Oberschenkel ist verletzt.

Jetzt gab Nationalcoach Lionel Scaloni ein Update zur Gesundheit von Messi. Und seine Erklärung dürfte die ganze Nation beruhigen.

"Messi wird spielen, ich weiß nur bisher nicht, wie viele Minuten", sagte Scaloni in der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Ich muss noch heute im Training mit ihm sprechen, und wir werden sehen, wie viele Minuten er spielt, um jegliches Risiko zu vermeiden. Wir werden entscheiden, aber grundsätzlich wird er spielen.

" Der Kapitän von Inter Miami war bereits mit der Muskelverletzung zum Trainingslager der argentinischen Nationalmannschaft angereist. Beim letzten Spiel von Inter Miami vor der WM-Pause der Liga gegen Philadelphia Union war er in der 73. Minute wegen Beschwerden ausgewechselt worden. Anschließend hatte der Verein die Verletzung bestätigt.

Die erste Prognose aus dem Lager der Argentinier lautete, dass der Fortschritt von Tag zu Tag neu bewertet werden müsse. Nun die leichte Entwarnung im Fall von Messi. Dazu bestätigte Scaloni, dass auch Nico Paz, Nahuel Molina und Gonzalo Montiel für den Einsatz gegen Island zur Verfügung stehen. Die drei Spieler hatten zuvor aufgrund verschiedener Verletzungen separat trainiert.

Der Trainer der Albiceleste gab zudem einen aktuellen Überblick über den Verletzungsstand der weiteren zwei angeschlagenen Argentinien-Stars.

"Álvarez geht es gut, er hat leichte Beschwerden am Knöchel, die aber nachlassen", sagte Scaloni. "Auch Lea Paredes macht gute Fortschritte. In den nächsten Tagen wird er wieder zum Team stoßen können.

" Argentinien kommt als Weltmeister zur WM 2026. Der Titelverteidiger trifft in Gruppe J auf Algerien, Österreich und Jordanien. Am 16. Juni startet die Mannschaft in Kansas City gegen Algerien in die Gruppenphase





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lionel Messi Muskelverletzung Testspiel Nationalcoach Lionel Scaloni Verletzungsstand WM 2026 Gruppe J Algerien Österreich Jordanien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lionel Messi ist kurz vor WM-Start noch nicht fitNationaltrainer Lionel Scaloni gibt ein Update zum Zustand seines Kapitäns, der sich vor dem WM-Auftaktspiel gegen Algerien noch nicht fit genug fühlt.

Read more »

Subnautica 2: Update 1.1 macht das Survival-Spiel noch gruseliger und bringt einen Fan-Liebling zurückDie Entwickler haben verraten, was euch alles Unheimliches in den neuen Regionen des ersten großen Inhalts-Updates erwartet.

Read more »

KI-Update: DeepSeek erobert USA, KI schafft KI, Umbau von ChatGPT, KI-Bot-LiebeDas 'KI-Update' liefert werktäglich eine Zusammenfassung der wichtigsten KI-Entwicklungen.

Read more »

Wer eine ältere Samsung-Smartwatch besitzt, sollte jetzt nachschauenSamsung schließt mit einem neuen Update Dutzende Sicherheitslücken auf seinen Smartwatches.

Read more »