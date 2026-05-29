Lionel Scaloni stellt Kader für WM 2026 vor

Argentiniens Trainer Lionel Scaloni hat seinen Kader für die WM 2026 vorgestellt. Der Kader umfasst 28 Spieler, darunter bekannte Namen wie Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Thiago Almada und Nico Paz.

Argentinien s Trainer Lionel Scaloni hat seinen Kader für die WM 2026 vorgestellt. Bei der Bekanntgabe erklärte er, dass das Wohl der Mannschaft an erster Stelle steht.

Es ist eine traurige und schmerzhafte Situation für einige Spieler, nicht im Kader zu stehen, und eine erfreulichere für die anderen, die dabei sein werden. Der Offensiv-Star Reals Mastantuono hoffte wohl bis zuletzt auf eine Teilnahme, aber der achtmalige Ballon d'Or-Sieger Lionel Messi schaffte es in den Kader trotz Oberschenkelproblemen.

Der Kader umfasst 28 Spieler, darunter bekannte Namen wie Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Thiago Almada und Nico Paz





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Lionel Scaloni WM 2026 Argentinien Kader Fußball

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