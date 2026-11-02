Lions-Star Jack Campbell verletzt: Angst um Halswirbelsäule beim Sieg gegen Vikings

Lions-Verteidiger Jack Campbell erlitt im Spiel gegen die Minnesota Vikings eine schwere Nackenverletzung. Team und Spieler zeigen sich besorgt um seinen Gesundheitszustand.

Der Detroit Lions -Spieler Jack Campbell erlitt am Sonntagabend während des NFL -Spiels gegen die Minnesota Vikings eine schwere Verletzung am Nacken. Der Defensiv-Spieler blieb nach einem Tackle regungslos auf dem Feld liegen, woraufhin medizinisches Personal und Betreuer sofort zu ihm eilten. Die Lions erreichten mit einem 19:15-Erfolg im Schlussviertel zwar den Sieg, doch die Aufmerksamkeit galt ausschließlich dem Verletzungsfall des Stars.

Während der Behandlung knieten Spieler beider Teams auf dem Rasen und beteten für ihn. Bei einigen geschockten Profis flossen Tränen, als Jack Campbell stabilisiert und auf einem Wagen vom Feld gefahren wurde. Das Team bestätigte später, dass er in ein örtliches Krankenhaus gebracht wurde, um weiter beobachtet und untersucht zu werden.

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Unklarer Gesundheitszustand und Sorgen

Aus dem Krankenhaus liegen keine detaillierten medizinischen Befunde vor, und der genaue Umfang der Verletzung bleibt unklar. Ursprünglich hatte das Lions Radio Network gemeldet, dass Campbell beim Verlassen des Platzes geatmet und ansprechbar gewesen sei. Doch diese Meldung beruhigte diefans nicht, da wichtige Informationen fehlten.

Ein Fan stellte auf der Plattform X fest, dass normalerweise zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt ist, ob ein Spieler alle Gliedmaßen bewegen kann. Die Abwesenheit dieser Information wird als eindeutig besorgniserregend eingestuft. Es ist weiterhin unklar, ob Campbell beim Zusammenprall mit Vikings-Tight-End T.J. Hockenson Verletzungen an der Halswirbelsäule oder am Rückenmark erlitten hat.

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Reaktionen der Verantwortlichen und Teamkollegen

Lions-Headcoach Dan Campbell betonte in einer kurzen Mitteilung, dass sich Jack Campbell ausruhe und in einem lokalen Krankenhaus verbleibe. Das Franchise wird weitere Informationen bereitstellen, sobald diese verfügbar sind. Dan Campbell fügte hinzu, dass ihre Gedanken und Gebete bei Jack und seiner Familie seien. Man kümmere sich um ihn, habe aber aktuell keine neuen Erkenntnisse.

Auch Quarterback Jared Goff äußerte seine Besorgnis über den Vorfall. Für ihn war der Spielgewinn zweitrangig im Vergleich zur Gesundheit des Teamkollegen. Goff wies darauf hin, dass der Vorfall erneut vor Augen führe, dass Jack ein Ehemann und Vater sei. Er betonte, dass das Gesehene definitiv beängstigend gewesen sei, und sprach die Hoffnung aus, dass alles gut werde.

Auswirkungen und weitere Untersuchungen

Die Unklarheit über den Gesundheitszustand von Jack Campbell überschattet den sportlichen Erfolg der Detroit Lions. Die NFL und das medizinische Personal führen weiterhin Untersuchungen durch, um den genauen Schaden an der Wirbelsäule oder dem Rückenmark zu bestimmen. Bis zu den Ergebnissen dieser Untersuchungen gibt es keine Prognosen für die weitere Karriere oder Einsatzfähigkeit des Spielers.

Die Szene auf dem Spielfeld und die reaktion des gesamten Football-Verbandes zeigen die menschliche Seite dieses Kontaktsports. Die Sorge um die Gesundheit der Athleten steht hier im absoluten Vordergrund. Fans und Medien verfolgen die Entwicklung des Falles mit großer Aufmerksamkeit, da Nackenverletzungen im American Football potenziell lebensbedrohlich sein können.