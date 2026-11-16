Lior Raz: Fauda-Schauspieler verarbeitet Oktober-Attentat persönlich

Lior Raz berichtet von der Angst seiner Schwester im Kibbuz Erez und seinem Einsatz als Freiwilliger. Die Netflix-Serie Fauda stellt das Massaker am 7. Oktober 2023 in zwei Folgen dar.

Der israelische Schauspieler Lior Raz erlebte den 7. Oktober 2023 aus einer Distanz heraus, die ihn vor das schreckliche Dilemma stellte, machtlos zusehen zu müssen, wie seine eigene Familie unter Terror litt. Während er sich an diesem Tag in einem Hotelzimmer in Rumänien aufhielt, um dort am Abend einen Vortrag zu halten, befand sich seine Schwester mit ihren Kindern im Kibbuz Erez, nur drei Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen entfernt. Als die Hamas-Angriffe begannen, rief sie ihren Bruder aus einem Schutzraum an und schrie, dass sie gerettet werden müsse, da überall Terroristen unterwegs seien.

Flucht aus Rumänien und unmittelbare Hilfe vor Ort

Raz konnte zunächst nicht begreifen, wovon seine Verwandte sprach, bis diese ihn aufforderte, auf seinen Fernseher oder sein Handy zu schauen. Erst dadurch wurde ihm die Ausmaße der barbarischen Angriffe der Hamas deutlich, die 1195 Menschen das Leben kosteten und 251 Geiseln verschleppten. Sein Instinkt als ehemaliges Mitglied der israelischen Spezialeinheit Duvdevan während des Wehrdienstes reagierte sofort. Raz verließ Rumänien mit dem nächsten verfügbaren Flugzeug und kehrte direkt nach Israel zurück, um nicht länger passiver Zuschauer der Ereignisse zu sein.

Also read Chinas Wirtschaftswachstum bremst: Produktion und Konsum im Oktober schwächer als erwartet

Sobald er in Israel eingetroffen war, schloss er sich der Freiwilligenorganisation Brothers and Sisters in Arms an, um bei der Evakuierung von eingeschlossenen Familien zu helfen. Er nahm seinen Jeep, lud seine Waffe und fuhr in den Süden des Landes, wo sich noch immer Terroristen aufhielten und Raketenangriffe die Sicherheit der Zivilbevölkerung bedrohten. Seine Schwester und ihre Söhne hatten sich bereits mit Messern bewaffnet und ihren Schutzraum gegen die eindringenden Angreifer verbarrikadiert. Zum Glück war seine Verwandte bereits in Sicherheit, als Raz am Ort des Geschehens eintraf.

Anpassung der Fauda-Staffel an die grausame Realität

Die weltweite Netflix-Serie Fauda, in der Lior Raz seit 2015 die Rolle des Kommandosoldaten Doron Kavillio verkörpert, musste aufgrund dieser realen Katastrophe fundamental umgestaltet werden. Die Autoren der Serie hatten für die fünfte Staffel ursprünglich eine komplett andere Handlungskonzeption vorgesehen. Doch die Terrorangriffe vom 7. Oktober 2023 änderten die politische und menschliche Wirklichkeit in Israel so drastisch, dass das ursprüngliche Drehbuch von der harten Realität sofort überholt wurde. Die Macher entschlossen sich, die Staffel neu zu konzipieren, um der Geschichte gerecht zu werden.

Advertisement

Insgesamt zwei Folgen der fünften Staffel, die am 8. September 2026 weltweit startete, sind der Darstellung des Massakers gewidmet. Netflix warnte die Zuschauer explizit vor der extremen Härte dieser Szenen und integrierte eine Trauma-Warnung zu Beginn der Episoden. Der Produzent Roee Rozman (53) betonte in Interviews, dass die Serie die größte Terrorattacke der Landesgeschichte niemals ignorieren könne. Er erklärte, dass die Realität der Angriffe noch schlimmer und größer gewesen sei als das dunkelste Drehbuch, das die Autoren sich je hätten ausdenken können.

Emotionale Belastung und psychologische Folgen für das Team

Für die Besetzung, zu der viele Schauspieler gehören, die selbst durch die Angriffe persönlich betroffen waren, wurden die Dreharbeiten zu den emotional schwersten ihrer Karriere. Lior Raz schilderte später in einem Interview mit der britischen Medienlandschaft, dass es am Set immer wieder zu offenen emotionalen Zusammenbrüchen kam. Die Schauspieler bewegten sich in einer Atmosphäre, die von tiefer Trauer und persönlichem Schmerz geprägt war, da der 7. Oktober für viele als der schlimmste Tag in der Geschichte des Landes empfunden wird.

Raz erklärte, dass die Gruppe während dieser intensiven Zeit wie eine geschlossene Selbsthilfegruppe agierte, um die psychischen Lasten gemeinsam zu bewältigen. Seit diesem verheerenden Datum gab es für den 54-jährigen Star keinen einzigen Tag, an dem er nicht an die Geschehnisse gedacht hätte. Die Auseinandersetzung mit den Folgen des Massakers in der Serie Fauda ist somit nicht nur ein professionelles Projekt, sondern auch ein notwendiger Schritt zur Verarbeitung des kollektiven und persönlichen Traumas.