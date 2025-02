LIQUI MOLY Team Engstler wechselt zum Lamborghini Huracán GT3 EVO2

Das LIQUI MOLY Team Engstler startet in der Saison 2025 im ADAC GT Masters mit einem neuen Auto: dem Lamborghini Huracán GT3 EVO2. Luca Engstler wird das Fahrzeug lenken und setzt auf das DTM-Design aus dem Vorjahr. Der Wechsel zum Lamborghini Huracán GT3 EVO2 ist ein weiterer Schritt für das Team in Richtung Zukunft.

LIQUI MOLY Team Engstler startet in der kommenden Saison 2025 im ADAC GT Masters mit einem neuen Auto und bekannter Design. Nach zwei Jahren mit dem Audi R8 LMS GT3 evo II setzt das Team von Franz Engstler zukünftig auf den Lamborghini Huracán GT3 EVO2. Das Team hatte den Wechsel bereits länger im Blick und ist mit der neuen Herausforderung sehr zufrieden.

Das Auto ist zwar neu, das Design dürfte den Motorsport Fans jedoch bekannt sein, denn der Rennbolide geht 2025 im letztjährigen DTM-Design von Luca Engstler an den Start. Luca Engstler wird das Fahrzeug in der ADAC GT Masters lenken, nachdem er bereits 2024 im gleichen Design in der DTM erfolgreich unterwegs war. Luca Engstler, der schon 2022 und 2023 als Audi Werksfahrer im GT3-Sport aktiv war, wechselte im vergangenen Jahr in das Lamborghini Juniorprogramm. Der Wechsel von Luca Engstler zum Lamborghini Huracàn GT3 EVO2 spiegelt den Erfolg des Teams wider, welches in den letzten Jahren in der TCR und der DTM mit Audi und Lamborghini Erfolge feiern konnte. Der Wechsel zum Lamborghini Huracàn GT3 EVO2 ist für das Team ein weiterer Schritt in Richtung der Zukunft und der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Franz Engstler, CEO des LIQUI MOLY Team Engstler, freut sich auf die neue Saison und betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit LIQUI MOLY und Grasser Racing Team. Die ADAC GT Masters umfasst sechs Rennwochenenden, von denen drei im Endurance-Format ausgetragen werden. Im Gegensatz zu den Sprintrennen, sind bei den Endurance-Rennen neben dem Fahrerwechsel auch Reifenwechsel und Nachtanken Teil des Renngeschehens. Der Saisonstart erfolgt in diesem Jahr erst Ende Mai. Das LIQUI MOLY Team Engstler ist mit seinen beiden Lamborghini GT3 in der ADAC GT Masters und der DTM präsent und will die Erfolge aus den vergangenen Jahren fortsetzen.





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

LIQUI MOLY Team Engstler Lamborghini Huracán GT3 EVO2 ADAC GT Masters DTM Luca Engstler

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fotostrecke: Grasser zeigt DTM-Designs 2025: So sehen die Lamborghini-Boliden ausDas Lamborghini-Team Grasser zeigt die beiden Huracan GT3 Evo2 für die DTM-Saison 2025: Mit welchen Designs Luca Engstler und Jordan Pepper an den Start gehen

Weiterlesen »

Lamborghini setzt in der DTM 2025 auf zwei WerksfahrerDas TGI Lamborghini Team by GRT startet in der DTM 2025 mit dem Werksfahrer-Duo Luca Engstler und Jordan Pepper. Das Team aus Österreich wird mit zwei Lamborghini Huracán GT3 Evo2 in der Saison an den Start gehen.

Weiterlesen »

'Höchststrafe': Medienschelte für ÖSV-Team nach Team-EnttäuschungDie österreichischen Medien haben nach dem Team-Wettbewerb zum Auftakt der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm kein gutes Haar an ihrer Mannschaft gelassen.

Weiterlesen »

Ski-WM Saalbach-Hinterglemm 2025: Felix Neureuther kritisiert Team Parallel und Team KombinationDie FIS feilt ständig an neuen Formaten und Disziplinen. Nicht immer kommen diese gut an. Auch Felix Neureuther ist skeptisch, was Parallel-Rennen, Team-Events und die neue Team-Kombination bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm angeht.

Weiterlesen »

DSV-Ski-Team in Saalbach: Ein Paar für die Team-KombinationDas Deutsche Ski-Team tritt bei der Ski-WM in Saalbach mit nur einem Paar, Simon Jocher und Linus Straßer, in der neuen Team-Kombination an. Der Mangel an Topathleten in Speed- und technischen Disziplinen wirft Fragen nach der Zukunft des DSV auf.

Weiterlesen »

Grasser-Team enthüllt die DTM-Designs für 2025Das österreichische Grasser-Team präsentiert die Designs für die beiden Lamborghini Huracán GT3 Evo2, die Luca Engstler und Jordan Pepper in der DTM-Saison 2025 steuern werden. Beide Autos dominieren in Gold und Schwarz, wobei Unterschiede im Weißanteil und Sponsorpräsenz für eine klare Unterscheidung sorgen.

Weiterlesen »