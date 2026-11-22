Nationalsspielerin Lisa Baum brach im Arsenal-Spiel gegen West Ham zusammen. Trainerin Renee Slegers bestätigt stabilen Zustand der Fußballerin.

Die deutsche Nationalspielerin Lisa Baum kollabierte am vergangenen Sonntag während eines Ligaspitals des FC Arsenal gegen West Ham United. Die 19-jährige Außenspielerin brach ohne Kontakt zu einer Gegenspielerin zusammen und wurde mit einer Atemmaske und auf einer Trage vom Platz getragen. Diese Schockszenen in London sorgten weltweit für große Besorgnis im Umfeld des deutschen Frauenfußball s.

Medizinische Versorgung und Stabilisierung des Zustands

In der 28. Spielminute brach Lisa Baum plötzlich zu Boden und lag auf dem Rücken, während sie sich den rechten Arm vor das Gesicht hielt. Ihre Augen waren geschlossen, doch sie wirkte augenscheinlich bei vollem Bewusstsein, während sie unter erschwerten Atembedingungen litt. Zwei medizinische Helfer des FC Arsenal eilten sofort zu ihr, gefolgt von weiteren Betreuern, die die Situation kontrolliert managten.

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Die Entscheidung zur Auswechslung fiel schnell. In der 33. Spielminute verließ Lisa Baum das Spielfeld unter den Augen ihrer Mitspielerinnen und Fans. Sie wurde mit einer Wärmedecke zugedeckt und trug eine Sauerstoffmaske. Die Fans im Stadion erstanden in einem Gestus der Solidarität und applaudieren dem Team, während die medizinische Versorgung professionell ablief.

Trainerin Renee Slegers dämpft Angst vor schwerem Vorfall

Die Niederländerin Renee Slegers, Trainerin des FC Arsenal, äußerte sich öffentlich zum Gesundheitszustand ihrer Spielerin. Sie betonte, dass Lisa Baum auf dem Platz unter Kurzatmigkeit litt. Slegers gab Entwarnung und erklärte, dass der Zustand der Spielerin nach aktuellen Informationen stabil sei. Diese Einschätzung wird als beruhigend gewertet, da der Vorfall anfangs besorgniserregend wirkte.

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Slegers erinnerte daran, dass sie die dramatischen Szenen von der Seitenlinie aus mitverfolgen musste. Die Trainerin hob hervor, dass die schnelle Reaktion des medizinischen Teams entscheidend war. Der FC Arsenal stellte sicher, dass alle notwendigen Vorkehrungen getroffen wurden, um die Lebensfunktionen von Lisa Baum zu sichern, bis sie das Stadion verlassen konnte.

Hintergrund zur Karriere und aktueller Nationalmannschaftsstatus

Lisa Baum gilt als der größte Shootingstar im deutschen Frauenfußball. Im Sommer des vergangenen Jahres wechselte sie für 600.000 Euro von RB Leipzig zum FC Arsenal. Dieser Transfer wertete sie als die zweithöchste Bundesliga-Ablöse in der Geschichte des Frauenfußballs. Sie sicherte sich dort von Beginn an einen Stammplatz in der Startelf der Londonerinnen.

Ihre Leistung im Vereinsfußball führte auch zu ihrer ersten Nominierung für die DFB-Nationalmannschaft. Im Oktober wurde die ehemalige Jugendnationalspielerin erstmals von Bundestrainer Christian Wück berufen. Sie feierte daraufhin ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft. Christian Wück ist 53 Jahre alt und verantwortlich für die Auswahl der Spielerinnen für die großen Turniere und Länderspiele.

Auswirkungen auf die anstehende Südamerika-Reise der Nationalmannschaft

Lisa Baum war für die anstehende Tournee der deutschen Nationalmannschaft nach Südamerika nominiert. Das Team trifft am Dienstag, um sich für die Spiele in Argentinien und gegen Peru vorzubereiten. Das Spiel gegen Peru findet nicht in Peru statt, sondern in Brasilien. Diese Partie ist Teil der Vorbereitung auf wichtige internationale Aufgaben.

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Unklarheit besteht aktuell darüber, ob Lisa Baum an dieser Reise teilnehmen kann. Der genaue Zeitpunkt ihrer Genesung ist noch nicht abschließend beurteilt. Das medizinische Personal des FC Arsenal sowie das DFB-Team müssen abwarten, wie sich ihre körperliche Verfassung in den kommenden Tagen entwickelt. Eine definitive Zusage für die Kaderliste steht noch aus.