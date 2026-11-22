Die 19-jährige deutsche Nationalspielerin und Arsenal-Flügelspielerin Lisa Baum hat während des Spiels gegen West Ham United kurzzeitig Atemnot gehabt und wurde vom Platz getragen. Der Club meldet, dass ihr Zustand stabil sei.

Lisa Baum ist beim FC Arsenal unter Vertrag und seit 2026 auch für die deutsche Nationalmannschaft tätig. Sorge um die deutsche Fußball -Nationalspielerin Lisa Baum: Die 19 Jahre alte Spielerin des FC Arsenal bricht während der Partie gegen West Ham United auf dem Platz zusammen.

Ihr Club gibt später leichte Entwarnung. Im Spiel des FC Arsenal gegen West Ham United, das 0:0 endete, sackte Lisa Baum nach knapp 30 Minuten abseits des laufenden Geschehens zusammen. Nach einer Behandlung mit Atemmaske wurde die deutsche Nationalspielerin auf einer Trage vom Feld gebracht.

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„Lisa Baums Zustand ist stabil und sie erholt sich gut, nachdem sie kurzzeitig Atemnot hatte“, teilte der FC Arsenal später mit. Alex Burstow/Arsenal FC via Getty ImagesDie Flügelspielerin war im vergangenen Sommer aus der Bundesliga von RB Leipzig nach London in die Women's Football League gewechselt. Die Ablöse soll bei etwa 600.000 Euro gelegen haben. Ihr Debüt für die deutsche Nationalmannschaft feierte Baum am 9.

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Oktober in Karlsruhe. Beim 4:2 gegen Australien kam die 19-Jährige erstmals für Deutschland zum Einsatz.