Lisa Baum: Europas Top-Klubs umworben

Der 19-jährige Außenstürmer Lisa Baum wird von Europas Top-Klubs umworben. Neben dem FC Barcelona, dem Finalisten der Champions League, Lyon und Manchester United hat auch der London City Lionesses Interesse an Baum gezeigt.

Lisa Baum , das neue Juwel im Frauen fußball , wird von Europa s Top-Klubs umworben. Der 19-jährige Außenstürmer hat sich in seiner ersten Bundesliga-Saison als Riesentalent erwiesen und steht auf der Wunschliste der großen Vereine.

Neben dem FC Barcelona, dem Finalisten der Champions League, Lyon und Manchester United hat auch der London City Lionesses Interesse an Baum gezeigt. Der englische Vizemeister FC Arsenal scheint jedoch in der Pole Position zu sein, um die Außenbahnspielerin zu verpflichten. Die Sachsen in Leipzig hoffen auf eine Rekord-Ablöse, da viele Interessenten um Baum sind. Doch warum hat Baum noch kein Länderspiel bestritten, obwohl sie ein großes Talent ist





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