Die deutsche Nationalspielerin Lisa Baum erlitt einen medizinischen Notfall bei Arsenal gegen West Ham. Der Klub bestätigt: Der Zustand der 19-Jährigen ist stabil.

Bei der Partie zwischen Arsenal und West Ham, die am Sonntag mit einem torlosen Unentschieden endete, ereignete sich ein dramatischer Zwischenfall. Die deutsche Nationalspielerin Lisa Baum (19) musste nach einem plötzlichen Zusammenbruch auf dem Spielfeld minutenlang medizinisch versorgt werden. Die ehemalige Spielerin aus Leipzig kollabierte in der ersten Halbzeit, ohne dass dabei gegnerische Einwirkung vorlag.

Dramatische Rettungsszenen vor Ort

Festhaltungen zeigen, wie die Angreiferin zu Boden geht und ihre Mitspielerinnen sofort reagieren. Die Spielerinnen eilten sofort zu ihr, um Erste Hilfe zu leisten. Besonders die Aufmerksamkeit galt auch Georgia Stanway (27), die seit Juli für Arsenal aktiv ist und zuvor für den FC Bayern spielte. Stanway forderte umgehend und lautstark medizinische Unterstützung herbei, um den Zustand ihrer Teamkollegin zu verbessern.

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Medizinische Behandlung und Abtransport

Nach rund fünf Minuten intensiver Behandlung wurde Lisa Baum auf einer Trage vom Platz gebracht. Der Abtransport erfolgte unter Einsatz einer Atemmaske, was auf eine akute Atemnot hindeutet. Das medizinische Personal sorgte dafür, dass die Spielerin sicher das Stadion verlassen konnte, während die Partie kurzzeitig unterbrochen wurde, um die dringende Versorgung zu gewährleisten.

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Klare Stellungnahme des Vereins

Kurz nach dem Vorfall äußerte sich der FC Arsenal offiziell zum Gesundheitszustand der Spielerin. In einer Pressemitteilung erklärte der Londoner Klub, dass Lisa Baum unter Atemnot gelitten habe. Derzeit sei ihr Zustand jedoch stabil und sie spreche gut auf die durchgeführten medizinischen Behandlungen an. Dies diente dazu, Sorgen bei Fans und der Öffentlichkeit bezüglich der schweren Verletzung zu zerstreuen.

Hintergrund: Neuzugang und Nationalteam-Debüt

Lisa Baum steht erst seit diesem Sommer unter Vertrag bei den Londonerinnen und wurde für die Flügelspielerin eine Ablösesumme von 600.000 Euro an ihren vorherigen Verein gezahlt. Im Oktober feierte sie beim 4:2-Erfolg gegen Australien ihr Debüt für die deutsche Nationalmannschaft, was ihre schnelle Integration in den Profifußball unterstreicht.