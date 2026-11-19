Die Influencerin Lisa Mantler verlässt New York, um in Stuttgart mit ihrer Familie eine neue Kirche zu gründen. Ein radikaler Lebenswechsel für die Ex-Teenie-Perle.

Lisa Mantler, die ehemalige Social-Media-Star und Zwillingsschwester von Lena Mantler, beendet ihre Ära als Influencer in New York und kehrt nach Deutschland zurück. Die 24-jährige Mutter von zwei Kindern plant den Aufbau einer neuen Gemeinde der " Vive Church" in Stuttgart. Damit beendet sie ihre Zeit als TikTok-Perle und startet ein völlig neues Leben im religiösen Bereich.

Seit drei Jahren sind die Zwillingsschwestern Lisa und Lena Mantler (24) nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetreten. Die beiden haben sich jedoch nicht im Streit getrennt, sondern haben sich einfach unterschiedlichen Lebenswegen zugewandt. Während Lena ihr Leben in New York neu aufbaut und zwischen Fotoshootings sowie Fashion-Events pendelt, hat sich Lisa vollständig auf Familie und ihren neuen Beruf fokussiert. Der letzte gemeinsame Auftritt der beiden schwestern fand im Juni 2023 bei einem Event in Köln statt, was ihre lange Abwesenheit aus dem gemeinsamen Fokus unterstreicht.

Also read Lisa Mantler wird Pastorin!

Von Influencerin zur Pastorin

Der Wandel von der Teenie-Influencerin zur Pastorin ist in der Karriere von Lisa Mantler extrem abrupt und grundlegend. War sie einst berühmt geworden, indem sie als eine Hälfte des Social-Media-Traumpaars Millionen von Followern mit Tanzvideos und Lip-Sync-Clips erreichte, so steht heute der Glaube absolut im Mittelpunkt ihres Lebens. Die Zeiten von viralen Trends und dem typischen Influencer-Glamour scheinen für sie und ihre Familie für immer vorbei zu sein. Sie hat sich inner kürzester Zeit von einem Internet-Star zu einer Ehefrau und Zweifach-Mama entwickelt, deren Prioritäten sich fundamental verschoben haben.

Das Paar, bestehend aus Lisa Mantler und ihrem Ehemann, hat einen radikalen Neuanfang bekannt gegeben. In einem gemeinsamen Video auf Instagram verkündeten sie ihren Fans, dass sie nach Stuttgart zurückkehren, um dort in führender Rolle eine neue Gemeinde der "Vive Church" aufzubauen. Sie werden dort als Campus-Pastoren tätig sein und die Leitung des Stuttgarter Standortes übernehmen. "Es beginnt jetzt ein neues Kapitel. Wir gründen Vive Stuttgart", erklärten sie in ihrer Ankündigung und machten klar, dass die digitale Welt der Likes und Reichweite ihrem neuen Leben Platz macht.

Advertisement

Die Geschichte der Vive Church

Die "Vive Church" ist keine neu gegründete Organisation, sondern hat ihre Wurzeln tief in der internationalen evangelikalen Bewegung. Die Glaubensgemeinschaft wurde im Jahr 2012 von einem aus Australien stammenden Ehepaar im US-amerikanischen Silicon Valley gegründet. Die Organisation hat sich in den letzten Jahren schnell ausgebreitet und unterhält inzwischen mehrere Standorte weltweit. Der neue Fokus auf Deutschland, und speziell auf Stuttgart und Frankfurt, ist Teil dieser strategischen Expansion.

Bevor die Entscheidung für den Umzug nach Stuttgart fiel, hatte das Ehepaar bereits praktische Erfahrungen in der kirchlichen Arbeit gesammelt. Lisa Mantler und ihr Mann haben zuvor bereits bei der Kirche in Frankfurt ausgeholfen. Während ihres Engagements in Frankfurt verliebten sich die beiden direkt in die Arbeit und die Gemeinschaft. Diese positive Erfahrung war ein entscheidender Faktor für ihre endgültige Entscheidung, den Hauptsitz ihrer neuen Mission in die deutsche Metropole zu verlegen und sich dort dauerhaft niederzulassen.

Kontroversen und öffentliche Kritik

Die Ankündigung eines neuen Standorts der "Vive Church" in Stuttgart stößt nicht nur auf Begeisterung bei den Anhängern, sondern erzeugt auch erhebliche öffentliche Kontroversen. Die "Vive Church" wirkt nach außen hin auf viele Beobachter wie die angesagteste Kirche Deutschlands. Charakteristisch sind die hippen Videos, die moderne Musik und die jungen Pastoren, die eine junge, urbane Zielgruppe ansprechen sollen. Die moderne Fassade und das zeitgenössische Auftreten machen die Organisation für viele Menschen attraktiv und zugänglich.

Hinter dieser modernen Fassade stecken jedoch dogmatische Regeln, die vielen Kritikern zu konservativ sind. Immer wieder wird über die Haltung der Gemeinde zu den Themen Liebe, Sex und Familie intensiv diskutiert. Vor allem beim Thema LGBTQ+ hagelt es scharfe Kritik von außen. Gegner der Organisation werfen ihr vor, dass sie trotz modernem Look veraltete und altmodische Werte vertritt. Diese Spannung zwischen ästhetischer Modernität und konservativer Theologie prägt die öffentliche Wahrnehmung der Kirche.

Advertisement

Auswirkungen und nächster Schritt

Der Umzug von Lisa Mantler und ihrer Familie hat konkrete Auswirkungen auf das Stuttgarter Gemeindeleben. Mit der Gründung von "Vive Stuttgart" wird eine neue Struktur geschaffen, die auf die Bedürfnisse einer jüngeren Zielgruppe zugeschnitten ist. Die Rolle der Campus-Pastoren ist neu und zielt darauf ab, junge Menschen in ihrem Studien- oder Arbeitsumfeld anzusprechen. Dies markiert einen signifikanten Schritt in der weiteren Verbreitung der Organisation in Deutschland und festigt ihre Präsenz in urbanen Zentren.

Lisa Mantler (r.) und ihre Zwillingsschwester Lena Mantler sind seit über drei Jahren nicht mehr gemeinsam aufgetreten, was den Ende ihrer gemeinsamen Influencer-Karriere bestätigt. Der Wechsel von der digitalen Inszenierung zur kirchlichen Leitung ist ein eindeutiges Zeichen für einen fundamentalen Wandel in ihrem Leben. Die Zukunft wird zeigen, wie die neue Gemeinde in Stuttgart aufgenommen wird und ob die kontroversen Debatten um die dogmatischen Haltungen der "Vive Church" ihre Arbeit beeinflussen werden. Der Aufbau der neuen Kirche ist der zentrale Fokus für Lisa Mantler und ihre Familie in den kommenden Monaten.