Lisa Mantler baut mit ihrem Mann Jonas Jay eine Gemeinde in Stuttgart auf. Die ehemalige TikTok-Starin verabschiedet sich von der Influencer-Karriere.

Lisa Mantler hat ihren Lebensmittelpunkt und ihre berufliche Identität grundlegend verändert. Die ehemalige TikTok-Starsignatur verzichtet bewusst auf die globale Online-Präsenz und widmet sich stattdessen der christlichen Gemeinde arbeit. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jonas Jay führt sie das pastorale Amt an einem neuen Standort in Stuttgart. Dieser Schritt markiert das definitive Ende ihrer Ära als digitales Superstar-Duo.

Neue pastorale Rolle in der Stuttgarter Gemeinde

Im November 2026 startete Lisa Mantler mit ihrem Mann Jonas Jay die Arbeit als Campus-Pastoren. Sie übernehmen die geistliche Führung und Organisation am neuen Standort einer christlichen Gemeinde. Zuvor hatten beide bereits Erfahrung in der Arbeit der Frankfurter Gemeinde "Vive Church" gesammelt. Laut eigenen Aussagen verliebten sie sich während dieser Zeit in die Gemeindearbeit und entscheiden sich nun für den nächsten konsequenten Schritt.

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Lisa Mantler konzentriert sich vollständig auf ihren Glauben und die praktische Umsetzung ihrer neuen Aufgabe. Der Wechsel von der großen Bühne zu einer lokalen Gemeindevertretung stellt eine deutliche Abkehr von ihrem früheren Leben als Influencerin dar. Der Fokus liegt nun auf der seelsorgerlichen Betreuung und dem Aufbau der lokalen Gemeinschaft in Baden-Württemberg.

Rückblick auf die gemeinsame Karriere als Social-Media-Duo

Die Zwillingsschwester Lisa und die eine Jahr jüngere Lena wurden im Alter von nur sechs Monaten adoptiert. Sie wuchsen bei ihren Adoptiveltern in einem Vorort von Stuttgart auf. Der Durchbruch erfolgte, als sie mit ihren Videos auf TikTok weltweit viral gingen. Ihre Followerzahlen stiegen rasant an, und der Erfolg beschränkte sich nicht nur auf Deutschland. Um sich voll und ganz auf ihre Karriere zu konzentrieren, brachen die Schwestern die Schule nach der neunten Klasse ab. 2016 präsentierten sich Lisa und Lena das erste Mal öffentlich bei den Videodays, Europas größtem YouTuber-Festival. Ein Jahr später landeten die Zwillinge sogar auf Platz drei der meistabonnierten Instagram-Accounts Deutschlands.

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Ihr Erfolg beschränkte sich nicht nur auf Deutschland, sondern erstreckte sich auf die ganze Welt. Im selben Jahr brachten sie ihren ersten Song "Not my Fault" heraus und begannen an TV-Sendungen teilzunehmen. 2019 verkündeten Lisa und Lena, keine Videos mehr bei TikTok hochzuladen, um sich stattdessen auf ihre Schauspielkarriere zu konzentrieren. 2022 drehten sie ihren ersten Kinofilm "Get Up", der 2023 in die Kinos kam. Im August 2023 gaben Lisa und Lena bekannt, dass sie ihre beruflichen Wege künftig getrennt gehen wollen. Damit endete auch ihre gemeinsame Social-Media-Karriere als "Lisa & Lena".

Familienleben und private Wendepunkte

Während Lena den bisher gemeinsam genutzten Instagram-Account weiterführte, konzentrierte sich Lisa auf ihren eigenen Account und eigene Projekte. 2026 kehrte Lisa noch einmal gemeinsam mit Lena für ein größeres internationales Modeprojekt vor die Kamera zurück. Die Zwillinge wurden Teil der Kampagne "L'Été 2026" des italienischen Modehauses Miu Miu. Damit standen sie erstmals seit ihrer beruflichen Trennung wieder gemeinsam für ein professionelles Projekt vor der Kamera.

2022 verkündete Lisa auf Social Media, dass sie verlobt ist und bald heiraten wird. Wer der Mann an ihrer Seite ist, verriet sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Im März 2023 gaben sich die beiden Liebenden dann das Ja-Wort. Nach der Hochzeit gab sie die Identität ihres Mannes bekannt: Es ist der Musiker Jonas Jay. In einer Fragerunde auf Instagram erzählte sie ihren Fans, dass die beiden sich das erste Mal in der Kirche bei einem Jugendevent gesehen hätten. Auch ihr erstes Date fand in der Kirche statt.

Werdende Eltern und neues Leben als Familie

Die Familie Mantler-Jay erwartet Nachwuchs. Wenige Wochen später verrieten die beiden, dass es ein Junge wird. Im November 2024 kam ihr Sohn zur Welt. Den Namen ihres Kindes haben die beiden bislang nicht öffentlich gemacht. Lisa teilte jedoch immer wieder persönliche Einblicke in ihren neuen Alltag als Mutter und sprach offen darüber, wie sehr sie diese neue Rolle erfüllt.

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Im Juni 2026 gab Lisa bekannt, erneut schwanger zu sein. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Sohn veröffentlichte sie ein Familienfoto und bezeichnete das ungeborene Kind als ihr "liebstes kleines Geheimnis" des Jahres. Im September 2026 wurde die Geburt des zweiten Kindes erwartet. Diese familiären Ereignisse begleiten ihren Übergang in das Leben als Pastorin. Der Fokus liegt nun klar auf der Familie und dem christlichen Engagement in Stuttgart.