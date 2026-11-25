Lisa Paus fordert mehr Schutz vor digitaler Gewalt. Die Politikerin warnt vor den Folgen für die Demokratie und verlangt nach Beratung, Ermittlungen und besseren Gesetzen.

Lisa Paus, die ehemalige Familienministerin, thematisiert erstmals ausführlich die massiven Angriffe, die sie in ihrem 27-jährigen politischen Wirken erfahren hat. Die 58-jährige Volkswirtin beschreibt ein klares Muster der Einschüchterung, das von belächelnden Bemerkungen über Beleidigungen bis hin zu offenen Todesdrohungen reicht. Ihr Ziel sei es, Frauen zum Schweigen zu bringen und ihre politische Präsenz zu schwächen, was Paus als eine Form geschlechtsspezifischer Gewalt einstuft, die häufig unterschätzt wird.

Muster der Einschüchterung und Fachkompetenz

Die Angreife zielen nicht nur auf die Person, sondern untergraben systematisch die fachliche Autorität der Politikerin. Wenn Paus zu Wirtschafts- oder Finanzthemen Stellung nimmt, werden Kommentare selten sachlich geführt. Stattdessen wird ihre Unfähigkeit angezweifelt, wie eine jüngste Meldung verdeutlicht. Solche Angriffe erfolgen nicht nur von anonymen Accounts im Internet, sondern teilweise auch von politischen Konkurrenten.

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Die Freie Demokratische Partei (FDP) nutzte einmal ihre Fachkritik, um einen Punkt über den Mangel an Schulbildung zu machen. Paus wendet sich gegen diese Herabwürdigungen, da sie Jahrzehnte Erfahrung in der Wirtschafts- und Finanzpolitik vorweisen kann. Ein Mann mit diesem Lebenslauf würde solchen Kritikern nicht ausgesetzt werden. Die Differenzierung zeigt, dass die Angriffe oft geschlechtsbasiert motiviert sind und darauf abzielen, die Stimme von Frauen kleinzureden.

Isolation der Opfer und politische Folgen

Im Gegensatz zu Paus, die ein Team zur Unterstützung hat, sind die meisten Frauen, die digitale Gewalt erleben, allein vor ihren Bildschirmen. Sie erhalten solche Nachrichten in Mitarbeiterchats bei der Arbeit, in WhatsApp-Gruppen von Schulkindern oder unter Wahlkampffotos für Ehrenämter. Diese Isolation führt dazu, dass viele Frauen aus Angst vor der Reaktion ihre Meinung für sich behalten.

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Ganz genau das ist das Ziel der Täter. Das erzwungene Schweigen schwächt die Demokratie, da Frauen dann nicht mehr politisch engagiert sind oder für Ämter kandidieren. Paus betont, dass dieses Verhalten die Grundpfeiler einer freien Gesellschaft untergräbt. Wenn Frauen aufhören, ihre Meinung zu sagen, gewinnen diejenigen, die sie einschüchtern wollen.

Drei Forderungen für mehr Sicherheit

Aus dieser Diagnose leitet Paus drei konkrete Forderungen für den Staat ab, um digitale Gewalt effektiv zu bekämpfen. Erstens muss die Beratung für Betroffene gesichert und darf nicht gekürzt werden. Frauen benötigen Anlaufstellen, die ihnen glauben, zuhören und dabei helfen, Beweise zu sichern. Dies ist die Basis, um gegen die Täter juristisch vorzugehen und die psychische Belastung der Opfer zu mindern.

Zweitens müssen Anzeigen konsequente Folgen haben. Wer eine Drohung oder Beleidigung anzeigt, braucht einen Staat, der aktiv ermittelt. Ein Verfahren, das vorzeitig eingestellt wird, lässt Betroffene mit dem Gefühl zurück, dass der Täter weitermachen kann. Paus fordert daher eine konsequente Strafverfolgung, die Sicherheit und Gerechtigkeit für die Opfer gewährleistet.

Drittens darf die Adresse einer bedrohten Frau nicht in die Akte des Täters gelangen. Jeder Schritt, den eine Frau unternimmt, um sich zu wehren, darf sie nicht noch stärker gefährden. Diese Regelung ist entscheidend, um physische Sicherheit zu gewährleisten und weiteren digital wie physischen Angriffen vorzubeugen. Die Forderungen zeigen, wie dringend politischer und behördlicher Handlungsbedarf besteht.