Lisa Preß und Eddy Preuß erwarten Februar 2027 ihr erstes Kind

Biathlon-Sportlerin des Jahres Lisa Preß und Eddy Preuß freuen sich auf Nachwuchs im Februar 2027. Das Paar teilt die glückliche Nachricht mit einem Foto aus dem Sommer.

Die deutsche Biathlon -Legende Lisa Preß und ihr Ehemann Eddy Preuß erwarten im Februar 2027 ihr erstes gemeinsames Kind. Die 26-jährige Sportlerin des Jahres 2025 gab die freudige Nachricht über ihre sozialen Medien bekannt und teilte ein Foto mit ihrem Mann, das sie bereits im Sommer entstanden ist. Auf dem Bild ist Lisa Preß mit einem deutlich erkennbaren Babybauch zu sehen, was die Schwangerschaft visuell untermauert.

Zeitplan für die Geburt im Jahr 2027

Lisa Preß bestätigte mit dem Hashtag #februarbaby den voraussichtlichen Zeitpunkt der Niederkunft. Die zukünftigen Eltern planen, ihren Nachwuchs im Februar 2027 zu begrüßen. Das von Lisa Preß geteilte Foto stammt aus dem Sommer dieses Jahres, was den aktuellen Entwicklungsstand der Schwangerschaft widerspiegelt. Die Familie freut sich bereits jetzt sehr auf das neue Mitglied, wie Lisa Preß in ihrem Post formulierte.

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Karriereende und aktueller Erfolg von Lisa Preß

Lisa Preß beendet ihre aktive Karriere als Biathletin mit dem Beginn der Schwangerschaft. Vor dem Massenstartrennen bei den Olympischen Winterspielen im Februar 2026 in Italien kündigte die Bayerin ihren Rücktritt an. Sie beendete ihre sportliche Laufbahn direkt nach den Spielen in der italienischen Region. In der laufenden Saison 2025/2026 hatte sie jedoch bereits den erfolgreichsten Winter ihrer Karriere absolviert. Bei der Weltmeisterschaft 2025 in Lenzerheide in der Schweiz wurde sie Weltmeisterin in der Verfolgung.

Weltcup-Gesamtsieg vor Olympia in Oslo

Am 23. März 2025 sicherte sich Lisa Preß in Oslo den großen Sieg im Biathlon-Gesamtweltcup. Im dramatischen Massenstartrennen des Saisonendes gewann sie die Kristallkugel vor ihrer französischen Konkurrentin Lou Jeanmonnot. Vor den Olympischen Spielen in Italien im Februar 2026 hatte sie zudem Silber im Sprint sowie Bronze mit der Mixed-Staffel und der Single-Mixed-Staffel gewonnen. Mit diesen Leistungen etablierte sie sich als eine der stärksten Athletinnen im internationalen Vergleich.

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Reaktionen aus der Biathlon-Community

Die Bekanntgabe der Schwangerschaft stieß auf enorme Begeisterung in der Sportgemeinschaft. Nur fünf Minuten nach der Veröffentlichung ihres Posts reagierte die Französin Lou Jeanmonnot begeistert. Sie gratulierte Lisa Preß und schrieb, dass sie es kaum erwarten könne, ihr Mini-Ich zu treffen. Auch viele alte Weggefährtinnen und Weggefährten aus dem Biathlon meldeten sich in den Kommentaren zu Wort.

Zusammenleben in Ruhpolding und historische Erfolge

Lisa Preß und Eddy Preuß leben bereits seit zehn Jahren in einer festen Beziehung. Das Paar wohnt gemeinsam in einem Haus in Ruhpolding, Bayern. Eddy Preuß, der den Nachnamen der Familie Preß trägt, ist selbst eine Biathlon-Legende. Er gewann 2014 Olympia-Gold mit der Staffel und wurde viermal Weltmeister. Im Jahr 2021 beendete Eddy Preuß seine aktive Karriere, während Lisa Preß ihre sportliche Laufbahn nun ebenfalls ausklingen lässt.

Die Reaktion der Sportwelt war überwältigend und vielfältig. Zu den Gratulanten gehörten unter anderem die Italienerinnen Lisa Vittozzi und Dorothea Wierer. Auch französische und schwedische Stars wie Evi Sachenbacher-Stehle, Martin Fourcade, Michael Rösch und Sebastian Samuelsson schlossen sich den Glückwünschen an. Das Foto, das die Vorfreude des Paares dokumentiert, zeigt sie in entspannter Pose und spiegelt ihre persönliche Lebensfreude wider, die nun in eine neue Phase übergeht.