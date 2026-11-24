Nach dem tragischen Tod des Sohnes Xavi steht das Paar vor der nächsten Hürde: Furkan Akkaya hat Schilddrüsenkrebs. Zwei OPs liegen bereits hinter dem Reality-Star.

Das Leben von Lisa Straube und Furkan Akkaya ist von dramatischen Wendungen geprägt. Nach dem schmerzlichen Verlust ihres vier Monate alten Sohnes Xavi im Februar steht das Paar vor einer weiteren schwerwiegenden Bewährungsprobe. Furkan Akkaya hat nun öffentlich bestätigt, dass bei ihm bösartiger Schilddrüsenkrebs diagnostiziert wurde. Diese Nachricht trifft das junge Paar zu einer Zeit, in der sie bereits durch einen unschätzbaren Schmerz geprägt sind.

Diagnose und erste chirurgische Maßnahmen

Furkan Akkaya, bekannt als ehemaliger Kandidat der Sendung Temptation Island VIP, hat die Ungewissheit über seine gesundheitliche Verfassung nun beendet. Der 25-Jährige gab in einem Interview mit Instagram Details zu seinem Krankheitsverlauf bekannt. Zunächst hatte er keine schweren körperlichen Beschwerden gespürt. Stattdessen klagte er über anhaltende Müdigkeit und einen fehlenden Antrieb. Der entscheidende Auslöser für die ärztliche Untersuchung war jedoch eine auffällige Schwellung am Halsbereich.

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Bei einem Ultraschalluntersuchung identifizierten die Mediziner einen auffälligen Knoten an der Schilddrüse. Anfangs deutete dies nicht auf eine Krebserkrankung hin. Erst nachfolgende, vertiefende Untersuchungen brachten die fatale Gewissheit. Akka selbst beschreibt die Diagnose deutlich: Es handelte sich um einen bösartigen Tumor, was die offizielle Diagnose Schilddrüsenkrebs bestätigte. Diese Feststellung war der Auslöser für dringend notwendige medizinische Eingriffe.

Ablauf der Operationen und aktuelle Beschwerden

Die medizinische Behandlung verlief zügig und intensiv. Zunächst entfernten die behandelnden Ärzte den rechten Lappen der Schilddrüse. Doch die Analyse der weiteren Befunde ergab, dass ein weiterer Eingriff unvermeidlich war. Innerhalb von nur drei Tagen nach der ersten Operation wurde Akka erneut operiert, um das verbliebene Drüsengewebe vollständig zu entfernen. Diese doppelte Belastung liegt nun einige Zeit zurück, doch die Folgen sind noch spürbar.

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Gegenwärtig geht es dem 25-Jährigen den Umständen entsprechend gut. Dennoch kämpft er mit leichten Nachwirkungen der beiden Operationen. Zu den Symptomen gehören anhaltende Halsschmerzen sowie Schwierigkeiten beim Schlucken. Zusätzlich hat sich die Stimmqualität verändert, was auf die chirurgischen Maßnahmen am Hals zurückzuführen ist. Trotz dieser physischen Belastungen zeigt sich Akka optimistisch in Bezug auf seine Genesung und die medizinische Prognose.

Künftige Therapie und positive Prognose

Der nächste Schritt in der Behandlung ist eine Radiojodtherapie. Diese Therapieform kommt häufig nach der Operation bei bestimmten Formen von Schilddrüsenkrebs zum Einsatz. Ihr Ziel ist die Beseitigung von verbliebenem Schilddrüsengewebe oder Tumorzellen im Körper. Diese Maßnahme ist ein standardisierter Bestandteil der Nachsorge, um ein Rückfallrisiko so gering wie möglich zu halten. Akka blickt trotz der belastenden Wochen und des parallelen Trauerschmerzes nach dem Tod des Kindes positiv in die Zukunft.

Die Ärzte haben Furkan Akkaya von Beginn an die besten Nachrichten über die Art seiner Erkrankung überbracht. Er leidet an einer Form des Schilddrüsenkarzinoms, die laut Experten die höchsten Heilungschancen unter allen Krebsarten aufweist. Diese medizinische Einschätzung gibt dem Reality-Star große Zuversicht. Akka resümiert die Situation mit der Überzeugung, dass die Lage glimpflich ausgehen wird, da die Prognose als sehr günstig eingestuft wird.