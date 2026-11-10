Lisa-T-Fall: Verdächtiger in kritischem Zustand, Ermittlungen laufen

Der mutmaßliche Täter im Fall Lisa T. liegt auf der Intensivstation. Die Staatsanwaltschaft Berlin bestätigt den kritischen Gesundheitszustand und führt zwei Verfahren wegen Kinderpornografie.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat am Dienstag bestätigt, dass sich der mutmaßliche Täter im Fall Lisa T. weiterhin in einem kritischen Gesundheitszustand befindet. Es liegen keine neuen Erkenntnisse über sein Befinden vor, da er weiterhin auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt wird. Ein Sprecher der Behörde teilte dieser Meldung gegenüber mit, dass aktuell kein neuer Stand zu seiner Situation existiert.

Kritischer Zustand nach Schusswaffeneinsatz

Der 22-jährige Deutsche wurde am Sonntagmittag schwer verletzt in einem unbewohnten Haus in Altglietzen im Landkreis Märkisch-Oderland aufgefunden. An diesem Ort war auch die Leiche der 13-jährigen Berliner Schülerin entdeckt worden. Nach Angaben aus Polizeikreisen soll der Mann versucht haben, sich mit einer Schusswaffe das Leben zu nehmen, als Beamte die Immobilie kontrollierten. Dabei zog er lebensgefährliche Kopfverletzungen zu.

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Es ist völlig offen, ob der Tatverdächtige jemals wieder gesund genug sein wird, um an einem Strafprozess teilnehmen zu können. Die rechtlichen und medizinischen Perspektiven sind derzeit unklar, da der Schweregrad seiner Verletzungen extrem hoch ist. Eine Teilnahme an Verhandlungen oder eine Aussage unter Eid erscheint angesichts des Zustands unwahrscheinlich.

Identifizierung und Durchsuchung der Wohnung

Am Montag wurde der Beschuldigte offiziell identifiziert. Es handelt sich um einen 22-jährigen Deutschen aus Berlin, der im Stadtteil Marzahn lebte. Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur (DPA) wohnte er in der Nähe des Wohnhauses des opfer Mädchens. Unbestätigten Berichten zufolge residierte er dort bei seinen Eltern. Die Wohnung des Mannes wurde am Montag durchsucht, wobei potenzielle Beweismittel sichergestellt wurden.

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Bisher gibt es keine Hinweise auf einen Mittäter. Am Dienstagabend gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass ein mögliches Tatfahrzeug festgenommen und sichergestellt wurde. Das Auto wird nun kriminaltechnisch untersucht. Ob das Fahrzeug tatsächlich im Zusammenhang mit der Tat verwendet wurde, ist jedoch noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Vorstrafen und psychiatrische Unterbringung

Die Berliner Staatsanwaltschaft führt zwei separate Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie gegen den 22-Jährigen. Anders als zunächst gemeldet, verurteilte das Amtsgericht Passau ihn erst vor drei Wochen zu einem Jahr Haft, das zur Bewährung ausgesetzt wurde. Seit vergangenem Donnerstag ist dieses Urteil rechtskräftig, wie der Tagesspiegel am Dienstag erfuhr.

Das Urteil erging aufgrund zahlreicher Straftaten, darunter vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Haftpflichtversicherung, fahrlässige Körperverletzung, Urkundenfälschung, fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs sowie vorsätzlicher Besitz und Führung zweier verbotener Waffen. Der Mann war Anfang November 2025 mit seinem Auto samt Wohnanhänger vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hatte massive Schäden verursacht.

Einen Tag nach der Flucht ordnete das Amtsgericht Passau die vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Grund dafür waren Bedenken bezüglich Schuldunfähigkeit oder verminderter Schuldfähigkeit sowie eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Ein Sachverständiger schloss den Verdacht der Schuldunfähigkeit später jedoch aus. Mitte Januar 2026 hob das Gericht den Unterbringungsbefehl wieder auf.

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Ermittlungen zu Todesumständen und pornografischen Inhalten

Wann, wo und wie Lisa T. getötet wurde, ist weiterhin unbekannt. Nach einer Obduktion am Montag wurden weitere Untersuchungen in Auftrag gegeben. Unklar bleibt, ob Details zur Todesursache oder möglichen Sexualdelikten veröffentlicht werden. Da das Opfer juristisch noch ein Kind war, gilt ein besonders hoher Schutz der Persönlichkeitsrechte, was die Veröffentlichung konkreter Tatumstände erschwert.

Möglicherweise handelte es sich beim Mädchen um ein Zufallsopfer eines Pädophilen. Die Staatsanwaltschaft erklärte am Dienstag, dass sich im Laufe der Ermittlungen keine belastbaren Hinweise auf eine Verbindung zwischen dem Beschuldigten und der Verstorbenen ergeben hätten. Es ist jedoch unklar, ob der mutmaßliche Täter das Mädchen vorher beobachtet hat.

Seit Januar 2025 ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Mann wegen des Verdachts des Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte. Die Behörden wurden durch Auswertungen von Zahlungsflüssen aufmerksam. Im Zuge einer internationalen Aktion wurden am 10. März Beweismittel und Datenträger in seiner Wohnung sichergestellt. Diese befinden sich noch in der Auswertung.

Zudem übernahm die Berliner Staatsanwaltschaft am 28. April 2026 ein zweites Ermittlungsverfahren von der Justiz in Passau. Auch darin geht es um den Vorwurf des Erwerbs und Besitzes von Kinderpornografie. Mehr als 900 entsprechende Dateien sollen sich auf seinem Handy befunden haben, als der Beschuldigte sich in Bayern aufhielt. Ursprünglich meldete die Staatsanwaltschaft Berlin, diese Dateien seien auf den bei der Durchsuchung in Berlin gesicherten Datenträgern gefunden worden.