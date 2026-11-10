Lisa-T-Fall: Vorstrafen und Psychiatrie-Hintergrund des Tatverdächtigen

Neue Fakten zum Fall Lisa T.: Der 22-jährige Tatverdächtige war vorbestraft und hatte eine zweimonatige psychiatrische Behandlung in Bayern hinter sich. Details zu seiner Vergangenheit und den aktuellen Ermittlungen.

Die Ermittlungen im Fall des vermissten und getöteten 13-jährigen Lisa T. aus Berlin bringen zunehmend belastende Details über den 22-jährigen Tatverdächtigen zutage. Die Erkenntnisse beschränken sich nicht mehr nur auf den aktuellen Mordvorwurf, sondern decken eine komplexe Vorgeschichte mit mehrfachen Straftaten und einer vorangegangenen psychiatrischen Unterbringung in Bayern auf.

Rechtliche Vorgeschichte und Vorstrafen

Das Amtsgericht Passau verurteilte den 22-Jährigen erst vor drei Wochen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr Haft. Diese Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Seit dem vergangenen Donnerstag, dem Tag, an dem das Urteil rechtskräftig wurde, ist der Mann vorbestraft. Die Verurteilung basierte auf einer Reihe schwerwiegender Delikte, die der Mann begangen hat, darunter vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Haftpflichtversicherung. Zudem wurden fahrlässige Körperverletzung, fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs und Urkundenfälschung gegen ihn geltend gemacht. Als besonders gravierend wertet die Justiz den vorsätzlichen Besitz und das Führen zweier verbotener Waffen.

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Der Auslöser für diese Strafverfahren war ein Vorfall Anfang November 2025 auf der Bundesautobahn A3 in Fahrtrichtung Österreich. Beamte der Polizei versuchten den Mann zu einer Kontrolle zu stoppen, da an seinem Auto samt Wohnanhänger gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Trotz eindeutiger Stoppsignale raste der 22-Jährige weiter und verließ die Autobahn. Auf einer anschließenden Bundesstraße touchierte er zwei Pkw und kollidierte dann bei einem Überholmanöver frontal mit einem Lkw. Dabei erlitten zwei Autofahrer leichte Verletzungen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs des Berliners sicherten Polizisten Butterflymesser und einen Schlagring.

Psychiatrische Unterbringung und Schuldfähigkeit

Nach seiner Flucht vor der Polizeikontrolle wurde das Amtsgericht Passau tätig und ordnete einen Tag später die vorläufige Unterbringung des 22-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Die Staatsanwaltschaft Passau ging damals von einer möglichen Schuldunfähigkeit oder verminderter Schuldfähigkeit aus. Ein wesentlicher Grund für diese Maßnahme war auch die eingeschätzte Gefahr für die öffentliche Sicherheit, die vom Tatverdächtigen ausging. Diese vorläufige Unterbringung dauerte mehr als zwei Monate.

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Eine forensisch-psychiatrische Begutachtung widerlegte später jedoch die Annahme der Schuldunfähigkeit. Ein Gutachter schloss aus, dass der Mann zum Zeitpunkt der Taten schuldfähig gewesen sein könnte. Aufgrund dieses Ergebnisses hob das Amtsgericht Passau den Unterbringungsbefehl Mitte Januar 2026 wieder auf. Eine Untersuchungshaft war zu diesem Zeitpunkt nicht angeordnet worden, da der Berliner zwar vorbestraft war, jedoch keinen neuen aktuellen Haftgrund bot und einen festen Wohnsitz in Berlin vorweisen konnte. Die Passauer Staatsanwaltschaft überließ das Verfahren im Anschluss an die zuständigen Stellen in der Hauptstadt.

Ermittlungen wegen Kinderpornografie in Berlin

Parallel zu den bayerischen Verfahren liefen in Berlin bereits seit mehr als einem Jahr Ermittlungen gegen den Mann. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen im Januar 2025 eingeleitet, nachdem bei der Durchsuchung seiner Wohnung im März 2025 Datenträger sichergestellt worden waren. Diese sollen laut Angaben der Staatsanwaltschaft mehr als 900 Dateien enthalten, bei denen es sich meist um Fotos oder Filme handelt. Der Verdacht lautet auf Erwerb und Besitz von Kinderpornografie aus dem Darknet, die der Mann sich im Jahr 2023 beschafft haben soll.

Die Passauer Staatsanwaltschaft hatte nach Auswertung der auf dem Handy des Mannes und weiterer Datenträger gefundenen kinderpornografischen Inhalte das entsprechende Verfahren im April 2026 an Berlin abgegeben. Diese digitalen Beweise bilden nun eine zusätzliche Säule in der aktuellen Untersuchung. Die Kombination aus der bestehenden Vorstrafe, der psychiatrischen Vorgeschichte und den schweren Straftaten im Bereich der sexuellen Übergriffe auf Minderjährige verschärft das Bild des Tatverdächtigen erheblich.

Tathergang und aktueller Gesundheitszustand

Der genaue Ablauf des Todes von Lisa T. ist derzeit noch nicht vollständig aufgeklärt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines Tötungsdelikts, da die rechtsmedizinische Obduktion am Montag keine eindeutigen Hinweise auf die Todesursache lieferte. Das 13-jährige Mädchen hatte am Dienstag vor einer Woche morgens gegen 7.15 Uhr ihre Wohnung in Berlin verlassen, um von der nächsten Bushaltestelle zur Schule zu fahren. Dort kam sie nicht an, woraufhin eine umfangreiche Suchaktion startete.

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Die Polizei führte die Fahndung mit hunderten Beamten, Spürhunden, einem Hubschrauber und einer Unterwasserdrohne durch. Den entscheidenden Hinweis erhielt die Polizei durch einen Fall von Hausfriedensbruch, der zu einem unbewohnten Haus in Brandenburg führte. Dies liegt etwa 50 Kilometer nordöstlich von Berlin. Dort wurden das tote Mädchen und der Tatverdächtige am Sonntag entdeckt. Der Mann hatte offenbar versucht, sich mit einer Schreckschusspistole zu erschießen, als die Polizei das Haus stürmte. Er erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Gegenwärtig befindet sich der 22-Jährige auf der Intensivstation eines Krankenhauses in kritischem Gesundheitszustand. Er lebte ebenfalls in Berlin-Marzahn, in der Nähe des Wohnhauses von Lisa T. Nach unbestätigten Berichten soll er dort bei seinen Eltern gewohnt haben. Die Polizei hat die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht und weitere Beweismittel, einschließlich Datenträger, beschlagnahmt. Offen ist derzeit noch, ob der Mann ein eigenes Auto besitzt oder ob ein Auto, das in Zusammenhang mit ihm nahe Bad Freienwalde gefunden wurde, seiner Zuordnung zuzuordnen ist.