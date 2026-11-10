Lisa T.: Mutmaßlicher Täter nach Schussverletzung in kritischem Zustand

Der mutmaßliche Täter im Fall Lisa T. bleibt kritisch verletzt auf der Intensivstation. Ob er je prozessfähig wird, ist offen.

Der mutmaßliche Täter im Fall Lisa T. befindet sich weiterhin in einem kritischen Gesundheitszustand. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin sagte der Deutschen Presse-Agentur (DPA) am Dienstag, dass es keinen neuen Stand zu seinem Befinden gebe. Der 22-Jährige werde weiter auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt.

Die Leiche der 13-jährigen Berliner Schülerin Lisa T. war in einem derzeit unbewohnten Haus in Altglietzen im Landkreis Märkisch-Oderland entdeckt worden. Dort wurde am Sonntagmittag auch der Tatverdächtige mit einer lebensgefährlichen Schussverletzung gefunden.

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Schussverletzung und kritischer Zustand des Tatverdächtigen

Der 22-jährige Tatverdächtige soll versucht haben, sich mit einer Schusswaffe zu töten, als Polizisten das Haus kontrollierten. Nach Polizeikreisen erlitt er dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen. Wie es aus den Kreisen hieß, ist offen, ob er jemals wieder gesund genug für einen Prozess sein wird.

Sollte der Täter versterben, könnten viele Fragen offenbleiben. Die Staatsanwaltschaft Berlin hält für diesen Fall fest, dass beim Tod eines Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren eingestellt wird. Der Tatverdächtige war am Montag identifiziert worden. Es handelt sich um einen Deutschen aus Berlin, der laut DPA im Stadtteil Marzahn in der Nähe des Wohnhauses des Mädchens lebte.

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Vorwürfe wegen Kinderpornografie und zwei Verfahren

Die Staatsanwaltschaft Berlin führt zwei Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie gegen den 22-Jährigen. Seit Januar 2025 ermittelt die Behörde wegen des Verdachts des Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte. Aufmerksam wurden die Behörden durch Auswertungen von Zahlungsflüssen.

Im Zuge einer internationalen 'Action Week' gegen Kinderpornografie wurden in seiner Wohnung am 10. März 2025 Datenträger mit mehr als 900 inkriminierten Dateien sichergestellt. Diese soll er sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Jahr 2023 beschafft haben. Am 28. April 2026 übernahm die Berliner Staatsanwaltschaft zudem ein zweites Ermittlungsverfahren von der Justiz in Passau. Auch dort geht es um den Vorwurf des Erwerbs und Besitzes von Kinderpornografie.

Das Amtsgericht Passau hatte den Mann vor drei Wochen zu einem Jahr Haft verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Seit vergangenem Donnerstag ist dieses Urteil rechtskräftig, wie der Tagesspiegel am Dienstag erfuhr. Ein drittes Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls stellte die Amtsanwaltschaft Berlin am 12. August 2026 ein.

Suche nach Spuren und offene Fragen zur Tat

Wann, wo und wie Lisa T. getötet wurde, ist weiterhin unbekannt. Nach einer Obduktion am Montag wurden weitere Untersuchungen in Auftrag gegeben. Ob Details zur Todesursache und zu möglichen Sexualdelikten mitgeteilt werden, ist unklar.

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Die Staatsanwaltschaft Berlin betonte, dass in einem Alter von 13 Jahren ein Mensch juristisch noch ein Kind ist und der Schutz der Persönlichkeitsrechte besonders hoch sei. Dies gelte auch in diesem Fall und für konkrete Details der Tat. Möglicherweise wurde das Mädchen das Zufallsopfer eines Pädophilen. Hinweise auf einen Mittäter gibt es bislang nicht.

Lisa T. wurde seit Dienstag, dem 3. November, vermisst. Die Brandenburger Polizei fand die Leiche am Sonntag in dem Haus in Altglietzen, nahe der Grenze zu Polen. Der Fundort liegt etwa eine Autostunde von Lisas Wohnort an der Berliner Stadtgrenze entfernt, rund 50 Kilometer nordöstlich von Berlin in einem Ortsteil von Bad Freienwalde.

Nach Tagesspiegel-Informationen gehen die Ermittler der Vermutung nach, dass der Täter Lisa über den verlassenen Waldweg zum Grundstück brachte. Welt und Bild zufolge soll der Tatverdächtige das Haus gekannt haben, weil die Eltern seiner Ex-Freundin in der Nähe wohnen. Die Staatsanwaltschaft machte dazu keine Angaben.

Am Montag durchkämmten Spurentechniker der Berliner Mordkommission das Grundstück erneut. Andere Beamte befragten unmittelbare Anwohner und zeigten ihnen ein Foto des Tatverdächtigen, eines Mannes mit blondem Haar. Im Wald hinter dem Grundstück suchten Polizisten nach Spuren, eine Drohne war ebenfalls im Einsatz.