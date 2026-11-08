Lisa Tạ tot: Mordkommission ermittelt in Berlin-Marzahn

Die 13-jährige Lisa Tạ aus Berlin-Marzahn ist tot. Die Brandenburger Polizei fand die Leiche in Altglietzen. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Kapitalverbrechen aus.

Die seit dem Dienstag vermisste dreizehnjährige Lisa Tạ aus Berlin-Marzahn ist tot. Die Brandenburger Polizei entdeckte die Leiche des Mädchens am Sonntag in einem derzeit unbewohnten Haus in Altglietzen im Landkreis Märkisch-Oderland. Dieser Ort liegt etwa eine Autostunde von Berlin entfernt, und die Identität der Verstorbenen wurde nach den Informationen des Tagesspiegels inzwischen zweifelsfrei festgestellt.

Ermittlungsmechanismus und Suchmaßnahmen

Die Mordkommissionen des Landeskriminalamtes Berlin suchten im Auftrag der Staatsanwaltschaft nach der Schülerin. Über einhundert Polizeikräfte waren im Einsatz, wie der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Michael Petzold, am Sonntag mitteilte. Die Suche wurde auf ein größeres Gebiet innerhalb des Bezirks Marzahn-Hellersdorf ausgeweitet. Die Ermittler gingen dabei von Tür zu Tür, sprachen mit Anwohnern und verteilten Zeugenaufrufe.

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Neben der bodenständigen Suche kamen auch moderne Mittel zum Einsatz. Spürhunde und ein Hubschrauber durchsuchten die Umgebung. Absichtliche Abgesucht wurden umliegende Grünanlagen sowie die Umgebung des Kaufparks Eiche, einem großen Einkaufszentrum. Die Ermittler erhielten zahlreiche Hinweise, denen nachgegangen wurde, betonte Michael Petzold im Laufe des Tages.

Auslöser und Chronologie des Vermisstenfalls

Lisa Tạ verließ nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen sieben Uhr und fünfzehn Minuten ihr Wohnhaus in der Golliner Straße. Gegen sieben Uhr und dreißig Minuten wollte sie vom Barnimplatz mit dem Bus zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße fahren. Dort kam sie nicht an. Die Polizei veröffentlichte noch am selben Tag eine Vermisstenmeldung mit einem Foto des Mädchens.

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Am Samstagabend bekräftigten die Behörden, dass die Ermittlungen bislang keine Hinweise darauf ergaben, dass Lisa ihrem sozialen und familiären Umfeld entziehen wollte. Die Angehörigen gingen jedoch davon aus, dass sie entführt worden sein könnte. Lisas ältere Sister erklärte der Zeitung B.Z., dass das Mädchen nicht einfach wegrennen würde.

Einschätzung der Staatsanwaltschaft zu Straftatbestand

Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Staatsanwaltschaftssprecher Michael Petzold erklärte, dass von einem Verbrechen ausgegangen wird, und nannte dies namentlich ein Kapitalverbrechen. Als Kapitalverbrechen gelten besonders schwere Verbrechen wie Mord, Totschlag, Vergewaltigung oder schwere Sexualdelikte. Diese Einordnung unterstreicht die Schwere der angenommenen Straftat.

Ein besonderer Umstand in den Ermittlungen ist das Handy des Mädchens. Die Zeitung berichtete, dass das Mobiltelefon von Lisa drei Minuten nach dem Verlassen der Wohnung plötzlich ausgeschaltet wurde. Zum Schutz der Ermittlungen wollte sich Michael Petzold dazu nicht äußern. Der Fall schockiert die Gemeinde, da die Grenze zu Brandenburg nur wenige Meter vom Wohnhaus entfernt liegt.