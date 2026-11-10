Lisa T.: Vietnamesische Trauerzeremonie in Altglietzen

Mit einem traditionellen vietnamesischen Ritual hat die Familie von Lisa T. in Altglietzen Abschied genommen. Rund 20 Menschen begleiteten die Zeremonie, die Schule und Freunde trauern um das 13-jährige Mädchen.

Mit einer traditionellen vietnamesischen Zeremonie hat die Familie der 13-jährigen Lisa T. in Altglietzen Abschied von dem Mädchen genommen. Am Vormittag trafen gegen 9.25 Uhr sechs Autos vor dem verlassenen Haus am Rand des Ortes ein. Mutter, Vater und Geschwister stiegen aus, dazu kamen rund 20 weitere Menschen.

Die Trauergemeinde brachte weiße Blumen, Kerzen, Räucherstäbchen und eine kleine, bambusähnliche Pflanze mit. Der Abschied fand an einem Tag statt, an dem der Himmel grau war und es nieselte. Das Verbrechen, dem Lisa T. zum Opfer fiel, wird in den vorliegenden Informationen nicht näher beschrieben.

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Vietnamesisches Trauerritual mit Feuer und Rauch

Die Familie von Lisa T. hat vietnamesische Wurzeln und folgte bei der Trauerfeier einem Ritual aus diesem Kulturkreis. Weiß gilt in Vietnam traditionell als Farbe der Trauer, deshalb stellten die Angehörigen weiße Blumen und Kerzen auf. Am Gartenzaun breitete die Familie eine dünne Matte aus, auf der sich einige Angehörige niederließen, während andere schweigend daneben standen.

Eine Person kniete auf dem Gehweg, Körper und Kopf waren von einem roten Tuch bedeckt. Vor ihr brannten Kerzen, Räucherstäbchen glommen und dünne Rauchschleier zogen durch die feuchte Luft über die Köpfe der Trauernden. Der Rauch gilt symbolisch als Verbindung zwischen den Lebenden und der spirituellen Welt.

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Ein Mann in schlichtem, langärmligem Gewand und schwarzer Kopfbedeckung führte durch die Zeremonie. Glocken erklangen, Musik setzte ein und Räucherstäbchen glommen weiter. Holz und mitgebrachte Gegenstände wurden verbrannt, bevor plötzlich ein gewaltiger Feuerball in die Höhe schoss. Der Zeremonienmeister spuckte dabei Flammen in die Luft.

Trauer der Familie und Reaktionen an der Schule

Die Zeremonie dauerte fast eine Stunde, in der die Angehörigen weinten, vor der hölzernen Gedenktafel mit dem Foto von Lisa T. niederknieten und innehielten. Gegen 10.10 Uhr war das Ritual beendet. Die Familie stieg wieder in ihre Autos und fuhr davon. Zurück blieben Blumen, Kerzen und das verlassene Haus am Rand von Altglietzen.

Auch an der Schule der 13-Jährigen war die Anteilnahme überwältigend. Freunde, Bekannte und Passanten legten Kerzen, Briefe und Blumen nieder. Die Schulgemeinschaft zeigt damit, wie stark der Verlust von Lisa T. viele Menschen getroffen hat, die sie kannten oder ihr im Alltag begegneten.

Offene Fragen nach dem Tod von Lisa T.

Niemand in Altglietzen kann nach Angaben der Berichterstattung nachvollziehen, wie es zu dem Verbrechen kommen konnte. Der Tod des Mädchens hat nach den Schilderungen ein tiefes Loch in das Leben vieler Menschen gerissen. Die Trauer zeigt sich im Ort ebenso wie im Umfeld der Familie.

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Konkrete Angaben zum Stand der Ermittlungen, zu Tatverdächtigen oder zu weiteren behördlichen Schritten enthält der vorliegende Bericht nicht. Bis dahin bleiben Blumen, Kerzen und die Erinnerung an Lisa T. die sichtbaren Zeichen einer Gemeinschaft, die den Verlust gemeinsam trägt.