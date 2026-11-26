Die norwegische Verbandschefin Lise Klaveness bewertet die Chancen auf Infantinos Ablösung als schwierig, bleibt aber optimistisch für die Abstimmung am 18. März in Rabat.

Die Präsidentin des norwegischen Fußballverbands, Lise Klaveness, äußert erhebliche Zweifel daran, dass es ihren Mitbewerbern gelingen wird, Gianni Infantino bei der kommenden FIFA-Präsidentschaftswahl abzusetzen. Die 45-Jährige gab am Donnerstag öffentlich zu, dass die Situation für den Versuch, den aktuellen Amtsinhaber zu stürzen, als äußerst schwierig einzustufen ist. Dennoch behält sie die Hoffnung, dass eine strategische Allianz zwischen ihren Mitbewerbern den entscheidenden Hebel bilden kann.

Skeptische Einschätzung der Wahlchancen

Bei der Wahl, die am 18. März in Rabat/Marokko stattfinden wird, rechnet Klaveness mit einem harten Kampf. Sie räumte ein, dass Infantino derzeit über massive Unterstützung in der globalen Fußballgemeinschaft verfügt. Trotz ihrer jahrelangen Kritik an Infantinos Führung und der Einreichung einer Ethikbeschwerde gegen den Schweizer Verbandspräsidenten sieht sie die politischen Realitäten nüchtern. Infantino hat sich durch die Unterstützung der Konföderationen aus Afrika, Asien und Südamerika ein starkes Fundament gesichert.

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Strategien der Gegner und Koalitionsbildung

Im Fokus der Kritik steht die Taktik von Lise Klaveness, die die Bündelung der Kräfte zwischen ihren beiden Kontrahenten als notwendigen Schritt zur Ablösung betrachtet. Zu ihren potenziellen Alliierten gehören der afrikanische Kandidat und die frühere Senegalesin, die unter dem Namen Diallo antritt, sowie Kozo Tashima, der Ehrenpräsident des japanischen Fußballverbands. Klaveness betonte, dass es in der derzeitigen, politisch instabilen Weltlage schwierig sei, genaue Prognosen zu erstellen. Sie verwies darauf, dass unvorhersehbare Ereignisse am Ende zu einem anderen Ergebnis führen könnten, als es der aktuelle Stand der Dinge vermuten lässt.

Geheime Stimmabgabe als entscheidender Faktor

Ein zentrales Element in der Argumentation von Lise Klaveness ist die Besonderheit des Wahlverfahrens selbst. Sie betonte mehrfach, dass nicht die großen konföderativen Organisationen über den neuen Präsidenten entscheiden, sondern die einzelnen nationalen Verbände. Dies schafft einen Mechanismus, der unvorhersehbare Ergebnisse ermöglicht, da jede Stimme geheim abgegeben wird. Im Gegensatz zu früheren Wahlen, bei denen Blöcke oft geschlossen abstimmen, erhöht diese Transparenz der Geheimhaltung die Chance auf Überraschungen. Klaveness bezeichnete das Rennen daher trotz der Ungunst der Lage als offen.

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Hintergrund der Kritik und politische Dynamik

Dieser Wahlprozess findet unter dem Schatten der gescheiterten Pläne zur Einführung von Investoren in die FIFA-Weltmeisterschaft statt, was die politische Landschaft im Weltverband weiter destabilisiert hat. Gianni Infantino versucht, diese Kontroverse zu überwinden, indem er die Rückendeckung der globalen Fußballregionen sicherstellt. Die norwegische Verbandschefin nutzt diese Instabilität als Argument, dass der Status quo nicht garantiert ist. Ihre Position als scharfe Kritikerin des jetzigen Managements gibt ihr die Freiheit, offen für alternative Szenarien zu werben, ohne sich auf eine feste Partei festzulegen.

Ausblick auf die Abstimmung in Marokko

Der Zeitpunkt der Entscheidung rückt mit der bevorstehenden Versammlung in Rabat/Marokko immer näher. Die Geheimhaltung der Stimmen bietet Lise Klaveness die letzte Möglichkeit, ihre Position in der Community zu verstärken. Sie vertraut darauf, dass die nationalen Verbände unabhängig von den politischen Druckmitteln der großen Konföderationen entscheiden werden. Solange die Stimmen nicht öffentlich sind, bleibt die Machtbalance instabil und jede Änderung der persönlichen Präferenzen kann das Endergebnis maßgeblich beeinflussen. Die Hoffnungen der Opposition ruhen nun auf dieser Unsicherheit und der Fähigkeit, einzelne Stimmen in den letzten Momenten vor der Wahl noch umzustimmen.