Listening-Bars und Listening-Cafés erobern Städte: Musikgenuss im Vordergrund

Die Listening-Bars und Listening-Cafés eröffnen in immer mehr Städten und bieten einen reinen Musikgenuss. Die Tonqualität ist top, die Atmosphäre entspannt, das Ambiente behaglich. Man kann runterkommen, sich leise austauschen oder still lauschen.

Musik vom Plattenteller, wohlige Atmosphäre , entspannter Hörgenuss. Immer mehr Listening-Bars öffnen, scheinen einen Nerv zu treffen. Draußen "ballert der Alltag", drinnen kommt man gemeinsam runter.

Inspiriert von einer Tradition aus Japan, angesagt in vielen Städten Europas und auch in Deutschland inzwischen längst mehr als ein Geheimtipp: Listening-Bars und Listening-Cafés eröffnen in immer mehr Städten, der pure Musikgenuss steht im Mittelpunkt. Diekommt vom Plattenteller. Die Tonqualität ist top, die Atmosphäre entspannt, das Ambiente behaglich. Man kann runterkommen, sich leise austauschen oder still lauschen.

Leider ist Musik heutzutage sehr oft Nebensache, nur Beiwerk. Wir hören Musik beim Kochen, beim Sport, bei der Arbeit, aber sie wird selten wirklich gehört, sagt Laurin Schafhausen. Er ist Mit-Inhaber der Listening-Bar OWLs, die als eine der bundesweit ersten im Sommer 2021 an den Start ging – und fast immer ausgebucht ist. Unsere Gäste sind bunt durchmischt, es kommen Leute von 18 bis 80 Jahren





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