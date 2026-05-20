Litauen plant verstärkt Sicherheitsvorkehrungen nach Verdachtszeichen aus Belarus

Litauen hat eine Drohnenalarmmeldung erhalten und hat daraufhin verstärkt Sicherheitsvorkehrungen ergriffen, um die Bevölkerung zu schützen.

Litauen hat einen Luftalarm ausgelöst, nachdem ein Verdachtszeichen aus Belarus gemeldet wurde. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um eine Drohne, deren Herkunft derzeit noch unklar ist.

Infolgedessen hat das Land Schutzmaßnahmen ergriffen und die Bevölkerung aufgerufen, Schutzräume zu suchen. Das Staatsoberhaupt, die Regierungschefin und Abgeordnete wurden in Sicherheit gebracht. Der internationale Flughafen von Vilnius wurde vorübergehend geschlossen, der Zugverkehr stand vorübergehend im…!!!sto





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