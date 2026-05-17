Lithium-Rohstoff: Marktveränderungen und neue Herausforderungen

Die Dynamik des Lithiummarkts hat sich geändert. Das Angebot ist in vielen Bereichen schneller gewachsen als die Nachfrage. Entsprechend stark gerieten Lithiumpreise zuletzt unter Druck. Viele Projekte kämpfen inzwischen mit höheren Kosten und sinkenden Margen. Gleichzeitig gewinnt Kupfer an Bedeutung, da er nicht nur für Elektrofahrzeuge benötigt wird, sondern die Grundlage nahezu aller elektrischen Systeme bildet.

Anzeige / Werbung Vor einigen Jahren galt Lithium als der zentrale Rohstoff der Energiewende . Der Boom bei Elektrofahrzeugen sorgte dafür, dass Lithium unternehmen massiv in den Fokus rückten.

Gleichzeitig entstanden weltweit zahlreiche neue Projekte und Produktionskapazitäten. Doch diese Dynamik hat den Markt verändert. Das Angebot ist in vielen Bereichen schneller gewachsen als die Nachfrage. Entsprechend stark gerieten Lithiumpreise zuletzt unter Druck.

Viele Projekte kämpfen inzwischen mit höheren Kosten und sinkenden Margen. Während Lithium weiterhin ein wichtiger Bestandteil moderner Batteriesysteme ist, verändert sich die Wahrnehmung am Markt. Investoren und Industrie richten ihren Blick stärker auf andere Rohstoffe, deren Angebot deutlich schwieriger auszuweiten ist. Kupfer wird zum strategischen Schlüsselmetal





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